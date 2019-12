Perfume「寝起きに」「準備しながら」「メイク中に」聴いた2019年のベストソングは？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。2019年に一番ハマった曲を、1人ずつ紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」12月10日(月)放送分)【Perfume、2019年のベストソングは?】◆のっち:「LIGHT」フレデリックのっち:これは『フレデリズム2』というアルバムの1曲目に入っているんだけど、これを何ヵ月か夏の暑いに時期に、朝ベッドの上でバンっとかけて、この「♪ジャージャン・ジャージャン!」という音とともに起きて洗面所に行く、っていうのがなんかすごい楽しかった。あ~ちゃん:へぇ~!かしゆか:そういうリズムあるよね。楽しい。のっち:そう。ミュージックビデオも、海外の人たちがこの曲に合わせて踊ってるみたいな。その楽しい雰囲気で洗面所まで行く。で、歌いながら鏡の前でちょっと……。かしゆか:寝起き踊りだ(笑)。のっち:そうそう(笑)。すごい楽しい朝でした。◆かしゆか:「Pretender」Official髭男dismかしゆか:これですよ。今年はもう穴が空くほど聴いた。今も聴いている!あ~ちゃん:続いてんの~?のっち:いやぁ、私もこれ聴いたぁ~。あ~ちゃん:いいよね~。かしゆか:もう映画のときから、ず~っとず~っともう。あ~ちゃん:映画だったんだ。かしゆか:「コンフィデンスマンJP」の映画(『コンフィデンスマンJP -ロマンス編-』)で、(三浦)春馬くんが出ていたやつですね。のっち:へぇ~。かしゆか:もう好きで好きで、毎朝ヒゲダンのプレイリストを再生してから朝の準備をする、っていうのが日課ですね、今年の。のっち・あ~ちゃん:ふーん。かしゆか:ちょうどこの曲くらいでお出かけする、みたいなのがだいたい決まってくるから、最初の十数曲しか聴けないって、ちょっと切ないとこあるんだけど。のっち:中でもこの曲か。かしゆか:はい。もう生活の一部です。◆あ~ちゃん:「骨」黒木渚あ~ちゃん:これは、黒木渚さんの『黒キ渚』っていうアルバムに入っている歌なんですけど、アメリカツアーのときにずっと聴いてました。のっち:聴いてたね~。あ~ちゃん:うん。だからこの歌を聴くと、なんかアメリカの情景が浮かびます。あの……なんですかね。結構なことを(歌詞で)言ってるんだけど、メロディーとか曲の感じがめちゃめちゃキャッチーで楽しいんで、こういう曲自体元々私あんまり聴かなかったんですけど、好きで聴いてます。のっち:『Reframe』のライブのメイク中とかに、これ歌って声出しとかね。あ~ちゃん:してました! こういうボーカル憧れますね。いい声だなぁって思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/12/9(月)~12/13(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!