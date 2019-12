AKB48全国ツアーファイナル・チームA公演詳報、岡部麟「来年もまたコンサートができるように」

7月7日(日)のNHK大阪ホールを皮切りにスタートした約4年ぶりのAKB48全国ツアー。宮城・広島・福岡・名古屋・北海道など10会場での公演を終え、12月9日・10日にTOKYO DOME CITY HALLにてファイナル公演を開催した。



チーム4(9日昼)、チームB(10日朝)、チームK(10日昼)、チームA(10日夜)と各チームごとに行われたツアーファイナル、2日目夜に行われたチームA公演の模様をレポートする。(ライブの写真はこちらから)



* * *



ツアーファイナルラストを飾るのは、岡部麟キャプテン率いるチームA。「Pioneer」からスタートし、「全国ツアー千秋楽チームA行くぞ〜!」という向井地美音の掛け声のもと、ピンク色に染まった会場は大コールが湧き起こった。



冒頭挨拶で横山由依は「AKB48と自分の母親とも同じ誕生日(12月8日)で、27歳になりました。加入して10年目になるんですが、先ほど歌った『偶然の十字路』が9年前位にWセンターでいただいた楽曲で。時の流れは感じますが、みなさんと今日一緒に過ごせるということを噛み締めていきたいと思います!」と気合十分。



先日のツアーで昇格発表された佐藤美波は「すごく緊張しているんですが、今日3人くらいの方にファンになってもらえるように頑張ります」と控えめにアピールした。そんな佐藤と同じく昇格した道枝咲は、ユニットコーナーで2人のために追加された「真夏のクリスマスローズ」を初々しくもしっかりとパフォーマンスした。





アンコール明けは、「Dreamin’ girls」「ショーは終わらない」などを披露。最後の挨拶で加藤玲奈は「みなさんがいてくれてこそメンバーがステージに立てるので、本当にありがたいなと今日改めて実感しました。そして、今いろいろなグループがいますけど、なんだかんだAKB48がいいな、その中でもチームAがいいなって思ってもらえるように、これからも全力でみんなで頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします」と語った。



岡部麟は「この1年はAKB48にとってピンチなこともたくさんあったんですが、でもこうしてAKB48で4年ぶりにコンサートツアーが開催できて、本当に良かったなと思うし、これっきりにならないで、来年もまたコンサートが開催できるように、繋いで行けるように頑張りたいと思います。私たちももっともっとパワーアップしますので、みなさんこれからもどうぞ応援よろしくお願いします!」と2020年に向けた意気込みをファンに誓い、AKB48の全国ツアー全行程は幕を閉じた。





▽AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜TOKYO DOME CITY HALL 公演

日時:12月10日(火)チームA/夜公演[開場]17:00 [開演]18:00

会場: TOKYO DOME CITY HALL

出演:【Team A】

岡部麟・小栗有以・加藤玲奈・佐藤美波・下尾みう・篠崎彩奈・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・向井地美音・山根涼羽・横山由依・吉田華恋

Opening Act:本田そら・古川夏凪



▽セットリスト

OA 狼とプライド 本田そ・古川

overture

1 Pioneer ALL

2 ロマンティック準備中 ALL

3 抱きしめちゃいけない ALL

4 ラベンダーフィールド ALL

5 ロマンス、イラネ ALL

6 偶然の十字路 ALL

7 ずっと ずっと ALL

8 ごめんね、好きになっちゃって… 鈴木・田口・千葉・山根・佐藤美

9 キャンディー 西川・小栗・前田

10 思い出以上 下尾・横山由・宮崎

11 キリギリス人 岡部・加藤・吉田

12 真夏のクリスマスローズ 道枝・佐藤美

13 スキャンダラスに行こう! 向井地・篠崎

14 君は気まぐれ ALL

15 昨日よりもっと好き ALL

16 Teacher Teacher 岡部・小栗・加藤・下尾・篠崎・鈴木・田口・千葉・西 川・前田・道枝・宮崎・向井地・山根・横山由・吉田

17 NO WAY MAN M17と同じ

18 僕たちは戦わない M17と同じ

19 言い訳 Maybe 岡部・小栗・加藤・佐藤美・下尾・篠崎・鈴木・田口・ 千葉・西川・前田・宮崎・向井地・山根・横山由・吉田

20 希望的リフレイン M19と同じ

21 大声ダイヤモンド M19と同じ

22 君のことが好きだから ALL

23 サステナブル ALL

アンコール

EN1 Dreamin’ girls ALL

EN2 チーム A 推し ALL

EN3 ショーは終わらない ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL