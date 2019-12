AKB48全国ツアーファイナル・チーム4公演、岡田奈々＆村山彩希コンサート開催をサプライズ発表

7月7日(日)のNHK大阪ホールを皮切りにスタートした約4年ぶりのAKB48全国ツアー。宮城・広島・福岡・名古屋・北海道など10会場での公演を終え、12月9日・10日にTOKYO DOME CITY HALLにてファイナル公演を開催した。

チーム4(9日昼)、チームB(10日朝)、チームK(10日昼)、チームA(10日夜)と各チームごとに行われたツアーファイナル、初日に行われたチーム4公演の模様をレポートする。(ライブの写真はこちらから)



* * *



村山彩希キャプテン率いるチーム4によるツアーファイナル初日は、「走れ!ペンギン」「LOVE修行」などチーム4を代表する楽曲から勢いよくスタートした。



ユニットコーナーでは、山内瑞葵がWセンターを務めた楽曲「モニカ、夜明けだ」を村山彩希とダンサブルに披露したり、歌唱力に定評のある岡田奈々と浅井七海で「あなたとクリスマスイブ」をしっとりと歌い上げるなど、季節に合わせたセットリストでファンを魅了した。



この日はサプライズも用意されていた。村山彩希と岡田奈々のコンビ「ゆうなぁ」による単独コンサートが1月22日にTOKYO DOME CITY HALLで開催されることが発表されたのだ。この発表に岡田は「ずっと2人でコンサートやりたいと言っていたので、その目標が叶うのは嬉しい。頑張りましょ!」と村山と固い握手を交わした。



アンコール明けは、「猫アレルギー」や岡田奈々が表題曲センターを務めた「ジャーバージャ」などを披露。会場をさらに盛り上げた。



最後のMC。マイクを握った岡田奈々が「この期間でメンバーと仲が深まったのも嬉しかったし、皆さんに村山チーム4を見ていただける機会が増えてすごく嬉しかったです。まだ結成2年ですが、ステージに立った時の一体感がすごくて、これはきっと村山チーム4にしか出せないステージだと感じたので、このチームでツアーを回れて嬉しかったです。ありがとうございました。」と感謝の気持ちを述べ、村山チーム4のツアーは幕を閉じた。



村山彩希(左)と岡田奈々



▽AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜TOKYO DOME CITY HALL 公演

日時:12月9日(月)チーム4/夜公演[開場]17:30 [開演]18:30

会場: TOKYO DOME CITY HALL

出演:【Team 4】 浅井七海・稲垣香織・歌田初夏・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・黒須遥香・坂口渚沙・佐藤妃星・高橋彩音(「高」ははしごだかが正式表記/以下同)・高橋彩香(「高」ははしごだかが正式表記/以下同)・多田京加・達家真姫宝・永野芹佳・濱咲友菜(「濱」は旧字が正式表記/以下同)・平野ひかる・馬嘉伶・村山彩希・山内瑞葵

Opening Act:本間麻衣・石綿星南・蔵本美結・吉橋柚花



▽セットリスト

OA 完璧ぐ〜のね 本間・石綿・蔵本・吉橋

overture

1 チューしようぜ! ALL

2 初恋ダッシュ ALL

3 走れ!ペンギン ALL

4 ハートの脱出ゲーム ALL

5 チャイムは LOVE SONG ALL

6 チーム坂 ALL

7 LOVE 修行 ALL

8 純愛のクレッシェンド 大西・大森・高橋彩香

9 モニカ、夜明けだ 山内・村山

10 お NEW の上履き 川本・高橋彩音・平野

11 Which is which? 濱・佐藤妃・歌田・多田

12 最初の愛の物語 坂口・稲垣・馬

13 She’s gone 永野芹・行天・黒須・逹家

14 あなたとクリスマスイブ 岡田奈・浅井

15 私たちの Reason ALL

16 清純フィロソフィー ALL

17 Teacher Teacher 浅井・稲垣・大森・岡田奈・黒須・川本・佐藤妃・村山・山内・歌田・大西・行天・坂口・高橋彩音・永野芹・濱

18 NO WAY MAN M17と同じ

19 僕たちは戦わない M17と同じ

20 言い訳 Maybe ALL

21 希望的リフレイン ALL

22 大声ダイヤモンド ALL

23 靴紐の結び方 ALL アンコール

EN1 猫アレルギー ALL

EN2 夢力 ALL

EN3 ジャーバージャ ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL