5G時代の到来、渋谷の街が音楽とデジタルアートで溢れる新感覚イベント　本日より開催

”渋谷の街自体を美術館にできたら”ーー本日よりインタラクティブデジタルアート展『INVISIBLE ART IN PUBLICVol.2”Synthetic Landscapes"』が開催される。渋谷の街がサウンドとARアートで溢れる、新たな体験型エンターテイメントとその仕掛け人に話を聞いた。



カナダ・モントリオール発祥のオーディオヴィジュアルアートと電子音楽の芸術フェスティバル「MUTEK.JP」。日本では4回目の開催となる今回は、2019年12月11日(水)から15日(日)にかけて渋谷7箇所の会場にて行われる。「MUTEK.JP」開催期間中には、ARで楽しむアート展『INVISIBLE ART IN PUBLICVol.2”Synthetic Landscapes"』が、「渋谷エンタメタック推進プロジェクト」(KDDI・一般財団法人渋谷区観光協会・一般社団法人渋谷未来デザインによる共同プロジェクト)のもと開催。本記事では、イベントに先駆けて関係者向けに行われたプレスツアーの様子と、プロデュースを手がける水田修(KDDI株式会社 サービス本部 プロダクト開発1部 マネージャー)のコメントをお送りする。



『INVISIBLE ART IN PUBLICVol.2”Synthetic Landscapes"』は、渋谷駅周辺8箇所のポイントに設定されたQRコードをアプリで読み込むことで、街全体を美術館として体験できるプロジェクト。「渋谷5Gエンタメテック会議 Vol.1」にて”渋谷の街自体を美術館にできたら”というアイデアのもと生まれ、『見えないを価値にする』をコンセプトに、2020年から始まる5G時代を前にした新たな体験型エンターテイメントとなっている。



プレスツアーは、渋谷ストリーム稲荷橋広場からスタートし、数カ所を回っていった。支給されたタブレットで設置されたQRコードを読み込むと、アシッド感のあるテクノミュージックに合わせて、空間上にアートグラフィックが現れて動き出した。タブレットの画面上には4つのボタンがあり、押すボタンによって画面に現れるモーショングラフィックや、ヘッドフォンから流れるミュージックのパートが再生されたり消えたりもする。グラフィックやサウンドを、部分毎に解体して細かく楽しむこともできるようになっているのだ。もちろん、アートグラフィックも、そのロケーションに合わせたものであり、渋谷川に移動すると、川流に沿って光のラインが流れる自然に即したグラフィックが現れる。ボタンをONにしていくほどに、川が近未来的で無機質な空間へと変化していく様が印象的だった。また、渋谷駅ハチ公前では、上空から無数のラインが燦々と降り注ぎ、地面に反射していった。まさに、渋谷駅前の開放的な立地を活かした舞台装置かのようであった。これらは、期間中はアプリをダウンロードすれば、来場者も体験できるので、ぜひ試してみて欲しい。





渋谷リバーストリート 金王橋広場





渋谷リバーストリート 稲荷橋広場





渋谷スクランブル交差点



5Gの時代の渋谷を舞台に仮想ページェントが文化として根付き、ここから数多くのクリエイターが生まれる。正に渋谷区の掲げる「創造文化都市」の実現が叶っていく予感を感じる体験であった。





KDDI水田修インタビュー「5Gとエンタメで渋谷をアップデートする」



水田 修 氏(KDDI株式会社 サービス本部 プロダクト開発1部 マネージャー)



ー本日のARを体験させてもらいましたが、近未来的で無機的なアートグラフィックが印象的でした。



水田修(以下、水田):今回はMUTEKのイベント内でやらせてもらっているということもあるので、ソリッドでエッジーなものを作りました。仕組みの話で言うと、前回は、もっとオーガニックでアナログなアート絵画を渋谷のキャストの中で体験できるようにしていたんです。キャストの前の庭にプロムナードに適した場所があったので、そこを街道に見立てて、本当に絵だけを見る体験を提供していました。いわゆるアート展をアーカイブして街中で展開するという考え方もあれば、今回のMUTEKのように会場が複数多岐に渡っていることを利用して、街歩きを楽しくするために、街中にアートを置いてみるということもできるんです。



―サウンドに関しても、デザインに合わせて作り込まれているのかなと思いました。



水田:サウンドはMUTEKでコンテンツをずっとプロデュースしてきている、omnibus japanのsuperSymmetryというチームと一緒にお仕事をさせていただきました。今回出てきたアイデアは、オーディオトラックを組み替えしてみて、それぞれに対してのビジュアルを空間にフィットさせるというものでした。それをVJトラックのような形でコントロールできれば、インタラクティブで面白いよねって発想から生まれたものですね。



―最初にサウンドデザインがあって、それをトラック別に分けて、どう重なっていくかというレイヤーを付けていくようなイメージですよね。



水田:コンテンツ開発としてはそうですね。僕はプロデュースに回らせていただいているんですけど、例えば屋外でアートを作るにあたってよく出てくる案って、昼と夜で全く違うものにするってものなんですね。それに加えて、例えばスクランブル交差点の場合だったら、スペースの大きさを活用しようと思って作っていたり、場所によって見せ方を工夫して、同じVJでも場所によって根本的に違う体験を作りたいと思って制作しています。



―今回のイベントの見どころをあげるとすると、どういったところでしょう?



水田:MUTEKの中で言うと、お客さん自身が作品を作る立場で入り込める体験型コンテンツだというところです。今、なんでKDDIがこういうことをやっているかというと、渋谷未来デザインという社団法人と渋谷区観光協会と「渋谷エンタメテック推進プロジェクト」ということで、一緒に渋谷をエンターテイメントでおもしろくしようって言っているんですね。どっちかというと渋谷を回って楽しかったと思ってもらえる作り方をしている。その意味で箱の中に収まるのではなく、渋谷の街の中を大きいiPadとヘッドフォンを持って、ピカピカ光りながら体験する特別感を味わってもらえたら嬉しいです。



―そういったテクノロジーを使って、水田さんが今後目指されているものはどういったものなのでしょう?



水田:元々のテーマは、5Gを用いて渋谷をエンターテイメントでアップデートするということなんです。アートもそうですし、音楽だったり、ファッションだったり、渋谷でやっている以上は、カルチャーとデジタルで、次の日常をどうやって作れるかっていうところをすごく意識していて。もしかしたら数年経つと、このアートの形態って普通になるような気もしていて。そういう意味で、次のスタンダードをどうやって街と一緒に作っていくかというところが、キャリアがやっている大きなところでもあると思います。







INVISIBLE ART IN PUBLIC Vol.2”Synthetic Landscapes”

開催期間:2019年12月11日(水)-15日(日)

体験方法:お客様自身がSTYLY APP*をダウンロード。各スポットにある「STYLYマーカー」(QRコード)を読み込み、空間に重ねることで、アートが表示されます。

*googleplay | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.stylymr

*appstore | https://itunes.apple.com/jp/app/id1477168256?mt=8



特別ガイド付きツアー:

(1) 実施日:2019年12月11日~2019年12月15日 16:00~20:00

(2)応募方法:渋谷ストリーム2F、CITYSHOP PIZZAにて順次到着した方より受付

※定員数に達した時点で締め切らせていただきます。