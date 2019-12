電子音楽＆デジタルアートの祭典「MUTEK.JP 2019」本日より5日間に渡って開催

カナダ・モントリオール発祥のオーディオヴィジュアルアートと電子音楽の芸術フェスティバル「MUTEK.JP」が12月11日(水)〜15日(日)に渡り、渋谷を舞台に開催される。デジタルアートの可能性を探求する日本と世界のアーティストが一挙集結し、独創的かつ革新的なオーディオビジュアルライブ、カンファレンス、ワークショップ、エキシビジョンなどが行われる予定だ。



芸術的なオーディオビジュアルライブの舞台を着席で鑑賞できる"A/Visions"(2公演・有料)や、最先端の電子音楽とデジタルアートをクラブスタイルで楽しめる"Nocturne"(4公演・有料)、真鍋大度が京都大学/ATR(国際電気通信基礎技術研究所)の神谷之康研究室と共同制作したアートプロジェクト”dissonant imaginary”、音を聴くことで変化する視覚野、連合野の脳活動データを用いて画像を再構成する様子を可視化したオーディオビジュアル・インスタレーションの披露他、すべての有料プログラムに参加できる「5日間パスポート」も販売されている。



また、12月11日(水)〜13日(金)の3日間、渋谷ストリーム ホールではパフォーマンスだけではなくインスタレーション作品も展示。クリエイティブユニットtoe on netは光を使ったインスタレーション作品や、平川紀道はグースの羽毛と地形のデータから計算によって形づくられる映像作品などが多数展示。ALife研究者集団オルタナティヴ・マシン社は「音のニッチ仮説」に基づき、その場の音環境に適応しリアルタイムにサウンドスケープを生成する試作機「ANH-00」を初公開する予定。



さらに、カンファレンスやワークショップなども開催。無料プログラムとして、12月12日(木)&13日(金)は活発的なデジタルクリエイティヴな業界を紹介する国際展覧会「THIS IS QUEBEC x MUTEK」を渋谷ヒカリエ ヒカリエホールAで開催。12月13日(金)〜15日(日)は「Digi Lab」と題してパネルディスカッション、キーノートプレゼンテーション、ワークショップなど数々の無料イベントが渋谷ストリーム ホール4階、渋谷のクリエイティブスペース「EDGEof」、渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階にオープンしたコミュニティスペース「SHIBUYA QWS」、「UltraSuperNew Gallery」でデイタイムに行われる。



最先端のテクノロジーアートを体感できる5日間。詳細はHPより。





<イベント情報>







MUTEK.JP 2019



2019年12月11日(水)〜15日(日)

会場:Hikarie Hall / SHIBUYA STREAM Hall / LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) / LIQUIDROOM / EDGEof / SHIBUYA QWS / UltraSuperNew Gallery

料金:MUTEK 5日間パスポート(23,000円)

*各プログラムごとのチケットは各イベント詳細をご確認ください。

*オールナイト公演は20歳未満ご入場できません。一部のプログラムは入場規制する場合がございます。あらかじめご了承ください。

https://mutek.jp/#tickets



出 演:

Akiko Nakayama [JP]

Alexis Langevin-Tétrault [CA/QC]

Alternative Machine [JP]

CD Hata x Koyas [JP]

Chloé Juliette [FR/JP]

Daito Manabe + Kamitani Lab [JP]

Dramian [MX]

Fake Eyes Productions [JP]

Falaises [CA/QC]

gadara [JP]

Hiroaki Umeda [JP]

Intercity-Express & Push 1 stop [JP+CA/QC]

Katimi Ai [JP]

Ken Furudate [JP]

Kode 9 & Koji Morimoto [UK+JP]

Konx-Om-Pax [UK]

Kuniyuki x Soichi Terada x Sauce81 [JP]

LADA (Dasha Rush & Lars Hemmerling) [RU+DE]

Line Katcho [CA/QC]

Mari Sakurai [JP]

Masashi Hirao x Saskiatokyo [JP]

Mayu Amano [JP]

Myriam Bleau [CA/QC]

nor [JP]

Norimichi Hirakawa [JP]

Oslon [KR]

Öspiel [FR/KR]

Peter Kirn [US/DE]

Push 1 stop & Wiklow [CA/QC]

RAMZi [CA/QC]

Rhizomatiks Research × ELEVENPLAY × Kyle McDonald [JP+US]

Risa Taniguchi [JP]

Robert Henke [DE]

Rrose [US]

rubi [DE]

Rutger Muller [NL]

Ryoichi Kurokawa [JP]

Sakura Tsuruta & asagi [JP]

Saskiatokyo [JP]

Sebu Hiroko [JP]

Seiho [JP]

SO [JP]

Toe on net [JP]

Veronica Vasicka [US]

VJ Manami [JP]

vōx [US]

Yosi Horikawa [JP]

Yuzo Koshiro & Motohiro Kawashima [JP]

https://mutek.jp/artists/



主催:一般社団法人MUTEK Japan

特別協力:KDDI株式会社

特別協賛:東急株式会社

協賛: 第23回文化庁メディア芸術祭、Canada Goose

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

後援:カナダ大使館、ケベック州政府在日事務所、アンスティチュ・フランセ東京、渋谷区、一般社団法人渋谷未来デザイン、渋谷エンタメテック推進プロジェクト



オフィシャルサイト:https://mutek.jp

#mutekjp2019