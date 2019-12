名作ゲーム『MOTHER』サントラのアナログ盤、2ndプレス決定で予約再開！

1989年に発売されたファミリーコンピュータ用ゲームソフト『MOTHER』の発売30周年を記念して国内初アナログレコード化されたオリジナル・サウンドトラックは、予約開始から即品切れとなっていたが、12月10日(火)に2ndプレスが決定し、予約が再開された。 2ndプレス盤は2020年1月中旬以降の出荷予定となっている。



このサウンドトラックは、ゲームのBGMを手掛けたムーンライダーズの鈴木慶一が英国に渡り、海外歌手を起用し制作したもので、ボーカルアレンジされた楽曲がメインとなる。SIDE-Dに収録される、ゲーム中の使用BGMの原曲をゲーム進行に沿った形でメドレー形式に編集を施した「THE WORLD OF MOTHER」は、今回のアナログレコード化にあたり、2004年に発売されたデジタル・リマスター版に収録された EXTENDED VERSION が採用されている。



国内盤は株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ・乃木坂スタジオでのカッティング、静岡工場でのプレスとメイド・イン・ジャパンのアナログレコードとなる。



12インチ33回転2枚組、透明レコード仕様。完全生産限定盤。



◆MOTHER オリジナル・サウンドトラック



発売日:2019年12月25日

品番:MHJL-127-128

仕様:12インチ・アナログレコード2枚組

価格:5000円+税

販売元:株式会社ソニー・ミュージックダイレクト



オリジナル発売年:1989年

クリア・ヴァイナル仕様 完全生産限定盤



【収録内容】

<SIDE-A>

1. POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)

2. BEIN’ FRIENDS

3. THE PARADISE LINE

4. MAGICANT

<SIDE-B>

1. WISDOM OF THE WORLD

2. FLYING MAN

3. SNOW MAN

4. ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)

<SIDE-C>

1. FALLIN’ LOVE, AND

2. EIGHT MELODIES

<SIDE-D>

1. THE WORLD OF MOTHER (EXTENDED VERSION)