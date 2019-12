OGRE YOU ASSHOLE、会場限定発売のライブアレンジアルバムを配信スタート

OGRE YOU ASSHOLEが、これまでライブ会場限定販売だったライブアレンジアルバム『workshop 2』を12月11日より配信開始する。



2014年に発売された『workshop』に続いて2017年にリリースされた本作は、オウガの大きな魅力の一つと言える、肉体的でダイナミックな演奏を味わうことの出来る「ライブアレンジ」作品集となっている。そして、今年9月に発売された最新作『新しい人』のアナログ盤も2020年1月22日に発売決定。12月21日に開催される「OGRE YOU ASSHOLE LIVE LIQUIDROOM 2019」公演では会場限定での先行販売が決定している。





<作品情報>







OGRE YOU ASSHOLE

『workshop 2』



配信開始日:12月11日(水)

=収録曲=

1. ハンドルを放す前に(LIVE ver.)

2. タニシ(LIVE ver.)

3. 頭の体操(LIVE ver.)

4. かんたんな自由(LIVE ver.)

5. 寝つけない(Alternate ver.)

6. 黒い窓(LIVE ver.)

7. ワイパー(LIVE ver.)

8. あの気分でもう一度(CR-5000 ver.)







12インチアナログ盤『新しい人』



発売日 : 2020年1月22日(水)

価格:3000円(税別)



=収録曲=

1. 新しい人

2. 朝

3. さわれないのに

4. 過去と未来だけ

5. ありがとう

6. わかってないことがない

7. 自分ですか?

8. 本当みたい

9. 動物的/人間的(Album Ver.)



<公演情報>



OGRE YOU ASSHOLE LIVE LIQUIDROOM 2019



2019年12月21日(土)東京LIQUIDROOM

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

LIVE:OGRE YOU ASSHOLE

DJ:悪魔の沼

前売り:4200円(税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)

チケット販売中:

e+ / チケットぴあ[P:169-011] / ローソンチケット [L:71579] / LINE TICKET / 楽天チケット



公式サイト:http://www.ogreyouasshole.com/