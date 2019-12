LUNA SEA、メンバー5人が集結した4時間に及ぶラジオ特番放送が決定

LUNA SEAが、メンバー5人による4時間に及ぶラジオ特番『LUNA SEA 30th Anniversary Special ”CROSS” meets MOZAIKU NIGHT』を12月17日深夜25時より放送することを発表した。



本番組は、今年揃って迎えたLUNA SEA結成30周年とbayfm開局30周年のダブルアニバーサリーイヤーを記念したもの。12月17日のbayfmでは、放送翌日12月18日リリースのニューアルバム『CROSS』の制作秘話や、普段なかなか聞くことが出来ないメンバーからメンバーへのそれぞれの想いなど、30周年を迎えたからこそのエピソードもたっぷりと語られるとのこと。番組では、生放送で「LUNA SEAオールリクエスト」を受付けるなど、約4時間”LUNA SEA三昧”のスペシャルプログラムとなっている。





<番組情報>



『bayfm & LUNA SEA 30th Anniversary Special ”CROSS” meets MOZAIKU NIGHT』

放送日時:2019年12月17日(火)深夜1:00~4:53

番組ページ:https://www.bayfm.co.jp/info/index.html?id=lunasea



<リリース情報>



LUNA SEA

最新アルバム『CROSS』

発売日:2019年12月18日(水)

アルバム『CROSS』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/lunasea/cross/



・通常盤

価格:3000円(税別)

=CD収録曲=

1. LUCA

2. PHILIA ※MMORPG『ETERNAL(エターナル)』主題歌

3. Closer

4. THE BEYOND ※「機動戦士ガンダム40周年プロジェクト」記念テーマ曲

5. Youre knocking at my door

6. 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 ※TVシリーズ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』第1弾オープニングテーマ

7. anagram

8. 悲壮美 ※TVシリーズ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』第2弾オープニングテーマ

9. Pulse

10. 静寂

11. so tender…



・初回限定盤A(CD + DVD)

価格:4000円(税別)

DISC1(CD):ALBUM『CROSS』

DISC2(DVD):「宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 -Live Version-」 Music Video / 「悲壮美」 MV収録



・初回限定盤B (2CD+DVD)

価格:4000円(税別)

DISC1(CD):10th ALBUM『CROSS』

DISC2(CD):「Beyond The Time〜メビウスの宇宙を越えて〜」1曲を収録

DISC3(DVD):「宇宙の詩 〜Higher and Higher〜)」Music Videoリリック日本語&英語Ver.を収録



・さいたまスーパーアリーナ会場限定盤

価格:5000円(税別)



※2019年12月21, 22日開催「さいたまスーパーアリーナ公演」会場にて各日枚数限定販売

DISC1(CD):ALBUM『CROSS』

DISC2(CD):2018年12月22日 & 23日 LUNA SEA LUNATIC XMAS 2018 -Introduction to the 30th Anniversary-さいたまスーパーアリーナ公演より厳選したライブ音源12曲を収録

=DISC2収録曲=

2018年12月22日 & 23日LUNA SEA LUNATIC XMAS 2018 -Introduction to the 30th Anniversary-

1.MECHANICAL DANCE

2.IMITATION

3.IN MIND

4.Image

5.WALL

6.VAMPIRES TALK

7.SYMPTOM

8.ANUBIS

9.STEAL

10.LAMENTABLE

11.RECALL

12.Claustrophobia



SLAVE限定PREMIUM BOX A(2CD + 2Blu-ray or DVD + Goods)

価格:30000円(税別/Blu-ray, DVD共通)

①DISC1(CD):ALBUM『CROSS』

②DISC2(CD):2019年5月31日、6月1日 LUNA SEA 30th Anniversary LIVE -Story of the ten thousand days-公演より12曲収録

③DISC3(Blu-ray or DVD):2019年5月29日 LUNA SEA The 30th Anniversary SLAVE限定GIG at Zepp Tokyo 公演より13曲収録

④DISC4(Blu-ray or DVD):1998年12月24日 LUNA SEA CONCERT TOUR 1998 SHINING BRIGHTLY FINAL END OF PERIOD

⑤豪華100ページ写真集

⑥豪華ポスター

⑦LUNA SEA The 30th Anniversary SLAVE限定GIG at Zepp Tokyo スタッフパス

⑧LUNA SEA CONCERT TOUR 1998 SHINING BRIGHTLY FINAL END OF PERIOD スタッフパス



■SLAVE限定PREMIUM BOX B (2CD + Blu-ray or DVD + Goods)

価格:20000円(税別/Blu-ray, DVD共通)

①DISC1(CD):ALBUM『CROSS』

②DISC2(CD):2019年5月31日、6月1日 LUNA SEA 30th Anniversary LIVE -Story of the ten thousand days-公演より12曲収録

③DISC3(Blu-ray or DVD):2019年5月29日 LUNA SEA The 30th Anniversary SLAVE限定GIG at Zepp Tokyo 公演より13曲収録

④豪華100ページ写真集

⑤豪華ポスター

⑥LUNA SEA The 30th Anniversary SLAVE限定GIG at Zepp Tokyo スタッフパス



=DISC2(CD)収録曲=※PREMIUM BOX A&B共通

2019年5月31日、6月1日LUNA SEA 30th Anniversary LIVE -Story of the ten thousand days-

1. CALL FOR LOVE

2. Déjàvu

3. 宇宙の詩 ~Higher and Higher~

4. gravity

5. BELIEVE

6. 悲壮美

7. Hold You Down

8. Rouge

9. BLUE TRANSPARENCY

10. BLACK AND BLUE

11. ROSIER

12. FOREVER & EVER



=DISC3(Blu-ray or DVD)収録曲=

※PREMIUM BOX A&B共通

2019年5月29日「The 30th Anniversary FREE LIVE -DEAR SLAVES- 5.29 Zepp Tokyo」

1. SLAVE

2. Déjàvu

3. JESUS

4. SHINE

5. 宇宙の詩 ~Higher and Higher~

6. gravity

7. 悲壮美

8. STORM

9. ROSIER

10. BELIVE

11. Hold You Down

12. TONIGHT

13. WISH



=DISC4(Blu-ray or DVD)収録曲=※PREMIUM BOX A のみ収録

1998年12月24日「LUNA SEA CONCERT TOUR 1998 SHINING BRIGHTLY FINAL END OF PERIOD」



1. Time Has Come

2. Déjàvu

3. Unlikelihood

4. END OF SORROW

5. TRUE BLUE

6. NO PAIN

7. Providence

8. ANOTHER

9. Journey of the Soul (Drum Solo)

10. Bass Solo

11. FATE

12. BREATHE

13. WITH LOVE

14. DESIRE

15. ROSIER

16. BELIEVE

17. STORM

18. I for You

19. SHINE

20. PRECIOUS...

21. WISH

22. UP TO YOU



<ライブ情報>



2020年、最新アルバム「CROSS」を携えた全国ホールツアー開催決定

=ツアー日程=

2020年2月1日(土)三郷市文化会館

2020年2月2日(日)三郷市文化会館

2020年2月27日(木)宇都宮市文化会館大ホール

2020年2月28日(金)宇都宮市文化会館大ホール

2020年3月7日(土)本多の森ホール(旧石川厚生年金会館)

2020年3月8日(日)本多の森ホール(旧石川厚生年金会館)

2020年3月14日(土)南相馬市民文化会館ゆめはっと大ホール

2020年3月15日(日)南相馬市民文化会館ゆめはっと大ホール

2020年3月21日(土)福岡サンパレス

2020年3月22日(日)福岡サンパレス

2020年3月28日(土)上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

2020年3月29日(日)上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

2020年4月4日(土)大阪国際会議場メインホール

2020年4月5日(日)大阪国際会議場メインホール

2020年4月11日(土)松山市民会館大ホール

2020年4月12日(日)松山市民会館大ホール

2020年4月18日(土)新潟県民会館大ホール

2020年4月19日(日)新潟県民会館大ホール

2020年4月25日(土)仙台サンプラザホール

2020年4月26日(日)仙台サンプラザホール

2020年5月2日(土)神戸国際会館こくさいホール

2020年5月3日(日)神戸国際会館こくさいホール

2020年5月9日(土)札幌文化芸術劇場 hitaru

2020年5月10日(日)札幌文化芸術劇場 hitaru

2020年5月14日(木)名古屋国際会議場 センチュリーホール

2020年5月15日(金)名古屋国際会議場 センチュリーホール



・指定席 / 立ち見 前売 10000円(税込)/ 当日 11000円(税込)

・SLAVEシート:22000円(税込)

・ファミリーシート大人10000円+子供2500円(税込)

※全席種 全席指定・3歳以上有



チケット先行情報:アルバム『CROSS』封入チケット先行予約実施

チケット一般発売:2020年1月18日(土)10:00〜



■LUNA SEA 30th Anniversary LIVE LUNATIC XMAS 2019

12月21日(土)さいたまスーパーアリーナ 開場15:30 / 開演17:00

12月22日(日)さいたまスーパーアリーナ 開場14:30 / 開演16:00

※THANK YOU SOLD OUT !!



LUNA SEAオフィシャルサイト:https://www.lunasea.jp/