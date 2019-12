「カービィカフェ TOKYO」が常設店になって12月12日（木）オープン！

ハル研究所が開発に携わり、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした「Kirby Café TOKYO(カービィカフェ トーキョー)」が、ついに常設店舗となって2019年12月12日(木)に東京ソラマチ®の4階にオープンする。オープンに先立ち、12月9日(月)にはメディア向けの内覧会が行われ、来場したプレス関係者は一足お先にメニューや店内で販売されるオリジナルグッズなどをチェックすることができた。



2018年9月に東京ソラマチで期間限定にて開催開始された「カービィカフェ TOKYO」は、2度の開催期間延長を経て、満を持しての常設店舗化となる。また、キャナルシティ博多でも期間限定店舗を開催中だ。



新たに常設店舗としてオープンする「カービィカフェ TOKYO」は、ある時カービィのひらめきにより、ウィスピーウッズのもとに道具を集めてふたたびカービィカフェをオープンさせるというストーリー。店内を彩るBGMも新たなオリジナルアレンジ楽曲15曲が登場する。また、オリジナルCD「サウンド・オブ・カービィカフェ2」もオープンと同時にカフェ内グッズコーナーおよび別会場の「Kirby Café THE STORE(カービィカフェ ザ・ストア)」(東京ソラマチ2階)にて先行販売される。さらに、「カービィカフェ ザ・ストア」では、「カービィカフェ TOKYO」のオープンを記念して12月12日(木)より、1会計につき1枚、オリジナルステッカーがもらえるオープニング特典も(数量限定につきなくなり次第終了)。



期間限定店舗の時にも期間延長のたびにメニューはバージョンアップしてきたが、常設店舗化にあたりさらに一新されている。中でも、新たにメニューに加わった「カービィカフェの本格窯焼きピッツァ」は、このために専用の窯を導入したという本格派。全4種の味が楽しめるが、好きなピザを2種類組み合わせた「カービィカフェの本格窯焼きピッツァ 〜よくばりハーフ&ハーフ〜」を注文すると、特典としてオリジナルのピザプレートがもらえるおまけ付きだ。





内覧会でまず試食したのは、4種のチーズをふんだんにトッピングした「カービィカフェの本格窯焼きピッツァ~プププランドの”アレ”が香るクアトロフロマッジュ~」。このピッツァに香り付けしているのは、「プププランド」の地面によく刺さっている”アレ”!? その香りをかぎながら、青い空と緑が彩る「グリーングリーンズ」をモチーフにしたドリンクを飲むと、中に入ったりんごを模した赤いつぶつぶで味の変化と食感まで楽しめる。



そしてデザートには「メタナイトが大事にとっておいた抹茶ムース」。ほどよい苦みが絶妙な抹茶ムースに、黒蜜がけバニラアイスとわらび餅というちょっと大人向けのスイーツだ。



オーダーを待っている間には、店内の各所にカービィたちが隠れているので探してみるのも楽しみのひとつ。



また、カフェ内のグッズコーナーにも食器類やカトラリー、ぬいぐるみ、ソフビコレクション、ステーショナリーなど様々なカービィのかわいいグッズが多数用意されている。中でも冬季限定アイテムの「もこもこシリーズ」は見逃せない。トートやスマホケース、きんちゃくポーチなど身の回りの必需品を収納するのに便利かつもこもこあったかなアイテムが揃っている。



「カービィカフェ TOKYO」の利用方法は予約優先制となっており、予約は公式サイトにて受け付けている。電話での予約はできないのでご注意を。現在受け付けているのは2020年1月末までの予約となる(2020年2月以降の予約は2019年12月25日(水)18:00より受付)。混雑状況により、当日入場を受け付ける場合もあるが、休日は予約で埋まってしまう可能性が高いのでできるだけ早めに予約しておくのがよいだろう。利用は85分制で、最大8名までの予約が可能。また、カフェ併設のグッズコーナーの利用にもカフェの予約が必要だ。



■メニュー



カービィバーガー&ミートパスタ 温野菜のせ/2580円

カービィバーガー&ポテトフライ/1280円

ウィスピーウッズのもりもりサラダプレート/1780円

ワドルディのおひるねオムライス/1680円

▲【右】カービィカフェの本格窯焼きピッツァ~マキシムトマトのマルゲリータ~/1380円【左】カービィカフェの本格窯焼きピッツァ 〜よくばりハーフ&ハーフ〜/3980円 ☆特典付:オリジナルピザプレート



カービィカフェの本格窯焼きピッツァ~デデデのいちおし生ハムたっぷりサラダ~/1680円

カービィカフェの本格窯焼きピッツァ~プププランドの”アレ”が香るクアトロフロマッジュ~/1480円

カービィカフェの本格窯焼きピッツァ~ワドルディのわんぱくテリチキコーン~/1380円

▲カービィのすいこみ!オードブル/980円

▲カービィのもぐもぐロコモコボウル/1980円 ☆特典付:スーベニアまるランチBOXカービィ



まるごと茄子のミートパスタ 銀河にねがいをのせて/1380円

コックカワサキの気まぐれパスタ ポルチーニ茸のパスタ/1480円

カービィカフェブレッド/220円

カービィカフェブレッド アップルティー/280円

▲カービィのすいこみ!バーニャカウダ/980円



ワドルディのコロコロ手ごねピッコラ/580円

マキシムトマトのミニスープ/480円

ウィスピーウッズのマカロニ&スモークポテトサラダ/880円

カービィのふわふわパンケーキ/1480円

むてき!キャンディパフェ/580円

メタナイトが大事にとっておいた抹茶ムース/780円

▲さくさく☆ワープスターアップルパイ/1880円 ☆特典付:カービィorワドルディorコックカワサキのフェーヴ(陶器マスコット)



ウィスピーのとれたて!ひんやりんごパフェ/980円

カービィのさがしもの/1480円

グリーングリーンズ/780円 ☆特典付:オリジナルコースター

▲ドクターカービィのヒミツの研究ソーダ/1280円 ☆特典付:オリジナルコースター

▲アートコレクション・オ・レ(カフェオレ・抹茶・イチゴ)/1980円 ☆特典付:スーベニアマグカップ&オリジナルコースター





◆Kirby Café TOKYO(カービィカフェ トーキョー)



<ストーリー>

カービィカフェ、グランドオープンのお話



カービィカフェのとれたてでおいしい食材は、ワドルディたちが毎朝カフェまでせっせと運んでいます。

そんなようすを見ていたカービィが、ある時ふとひらめきました。

翌日の朝早く、カービィは、なんとカフェのテーブルやイス、キッチン用品からお店の看板までひとりでかつぎ上げ、ウィスピーウッズの森に向かって歩きはじめたのです。

びっくりしたのは開店準備にやってきた早番のワドルディ。カービィカフェが、影もかたちもないのですから。

さらにびっくりしたのは収穫にやってきたワドルディ。ウィスピーウッズのまわりに、カフェの道具が山のように積みあげられています。

と、そこへカービィがやってきました。コックカワサキがすっぽり入った大きな鍋をにこにこ顔でかつぎあげています。そんなカービィの顔を見たとたんにみんなの表情がパッと明るくなりました。



「……そうかっ!」



「朝の収穫がとってもカンタン!」「カービィ、ナイスアイデアだね!!」

こうして、ウィスピーウッズのまわりにふたたびお店が完成しました。

さあ、あたらしいカービィカフェのはじまりです!



<所在地>東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

<電話番号>03-3622-5577

<営業時間>10:00~22:00(21:00ラストオーダー)※定休日は施設に準ずる。

<公式サイト> https://kirbycafe.jp/tokyo/

<公式ツイッター> @KirbyCafeJP



(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.