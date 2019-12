10歳の日本人天才ドラマー、KISSの大名曲をカバー

ツェッペリンのカバーで全米から注目を集め、デイヴ・グロール、フォール・アウト・ボーイといった海外ロックスターからも絶賛されてきた日本人天才ドラマー、相馬よよか。今回は「最後の来日ツアー」を実施中のKISSの大名曲をカバー。



2019年10月に10歳となったよよかは、彼女もお気に入りだというKISSの代名詞的ナンバー「デトロイト・ロック・シティ」のカバー動画をYouTubeに公開している。



KISSの来日公演はこのあと、12月11日の東京ドーム、17日の京セラドーム大阪など4都市をまわる。ツアー初日の仙台公演レポートはこちら。













