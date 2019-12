2019年12月10日(火)より、『戦国BASARA バトルパーティー』のイラストやアイコンを使用したLINEクリエイターズ着せかえが登場した。





現在配信中の『戦国BASARA』シリーズ初のスマホアプリ『戦国BASARA バトルパーティー』。

LINEクリエイターズスタンプも配信中となっている本作、いよいよLINEクリエイターズ着せかえも配信開始!









LINEの画面を武将たちが雅に彩ってくれる『戦国BASARA』着せかえは、370円(税込)または150コインでゲットできる。

美麗で勇ましい武将をバックに、LINEでトークを楽しんじゃおう!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.