ドリカム、FLOW、Aimer…人気声優ユニット・スフィアが選ぶ「今、熱唱したい曲」

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。12月3日(火)の放送では、忘年会シーズンを控えて、メンバー各自がカラオケでいま熱唱したい曲をセレクトしました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年12月3日(火)放送より)12月といえば忘年会シーズン!……ということで、今週はカラオケに行ったときにどんな曲を歌いたいかをセレクトした「スフィアが選ぶ、今歌いたい熱唱ソング」をお届けしました。寿:カラオケは好きですか?豊崎:大好き!寿:私も好き。高垣:(4人では)行ってないなぁ、でも。戸松:久々に行きたいよね。寿:北京に行ったときに、カラオケ行きました、私。高垣:空港のカラオケ!寿:空港に、ちっちゃいお部屋があって、15分いくらみたいな感じでお金を払うと、歌いたい放題。私は中国語の曲を覚えていたので、その曲を1曲歌いました。飛行機に乗る前にね。4人でカラオケっていうと……それこそ結成の頃ぐらい?豊崎:あ、でもこの間行かなかった? 4人で。マネージャーさんの真似して歌ったじゃん(笑)。……と、最近のカラオケエピソードも飛び出した4人。ここからは1人1曲ずつ、熱唱したい曲を紹介しました。高垣:テンション上がる!豊崎:盛り上がるね、みんなで歌える。寿:そうなの。カラオケに行くと、誰かしら掛け声もできるし。私ね、同い年の声優さんが多くて、悠木碧ちゃんと早見沙織ちゃんと、毎年、この時期に恒例になっているカラオケ大会があって、毎回この曲を歌っていて。今年もきっと歌うでしょうね。盛り上がって、みんなと一緒に歌い切って、大きい声で叫んで、ラップもやって! みたいなのが思い出になっているので、この曲が今歌いたい熱唱ソングかな。豊崎:名曲だよー。高垣:ひとりでカラオケには行くんですけど、だいたい仮眠を取るとか、練習に行くとか、作業をするためにカラオケを使うことが多いので、正しい使い方? 曲を入れて自分で歌うことはあんまりなくて。でもこの間、「カラオケ行って何を歌いたい?」という話になったときに、「何度でも」を歌いたいと思いました。寿:聴きたい! 彩陽の「何度でも」。高垣:披露したことはないけれど、好きな曲だしね。年末、“今年やり残したこと”を振り返ったときに、叶えられなかったことがある人もいると思うんです。でも、また明日叶うかもしれないし、“来年こそは!”とめげない諦めない気持ちで、背中を押してもらえる曲だなと思います。めっちゃいい曲!寿:楽しい、この曲。戸松:大好き!豊崎:名曲だよ、名曲。エモ泣きしちゃう。戸松:私はキーを#2(原曲キーより1音上げ)にして歌うの、この曲は。以前、「Music Rainbow」(LAWSON premium event Music Rainbow)というライブイベントで、ソロのときに歌わせていただいたことがあったんですね。イントロが流れた瞬間に「わーっ!」となって、「あ、同世代がいっぱいいるぞ、はは~ん、デジモン世代だな」みたいなね(笑)。寿:そうなるよね。戸松:未だにね、カラオケに行くと歌いますね。ドライブしているときもかけてます。寿:盛り上がる!豊崎:Bメロ好き、Bメロ!全員:ステキ~!寿:名曲、大好き~。豊崎:私も大好きで、単純にいま練習してるの。個人的に(笑)。高垣:合いそう、愛生に。豊崎:カラオケはけっこう友達とも行くし、彩陽みたいにちょっと作業しに行ったりとか、発声しに行ったりもするんだけど、基本的に私は、ひとりで行って、歌うことが最近多くて。ストレス発散で。ちなみに、前のクールは椎名林檎さんのとある曲を歌ってたんだけど……。戸松:前のクール(笑)。豊崎:そう、クールがあるの。今クールは「カタオモイ」を歌えるようになるために、同じ曲を何回も入れてます。熱唱という感じじゃないかもしれないですけれど、この曲を歌うと“すごく心が洗われるなぁ、すごくスッキリするなぁ”と。今の私のマイブーム的な感じで、選ばせていただきました。<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top