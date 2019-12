セイバーがイギリスに立つ！　『Fate』集大成・武内崇の画集『Return to AVALON -武内崇Fate ART WORKS-』発売

KADOKAWAより『Fate/stay night』の誕生15周年を記念した豪華イラスト集『Return to AVALON -武内崇Fate ART WORKS-』が12月25日(水)に発売されることが決定した。発売に先駆け、一部収録イラストや店舗別購入特典をまとめた特設WEBサイトを12月9日(月)12:00より公開している。



本画集は、『Fate/stay night』誕生から15年超にわたり描かれた膨大なイラスト群より、武内崇自らが厳選し、テーマ別に構成。

また、巻末インデックスでは各イラストごとに関わった彩色・背景等のスタッフをすべて網羅している。

総計296ページの大ボリュームで送る、FateシリーズとTYPE-MOONの歴史を感じられるファン必携の画集となっている。



そして本画集のための新規描き下ろしとして、セイバーたちの「旅」を題材にした「イギリス紀行」も収録!

美しいイギリスの風景に包まれたセイバーたちが旅をする姿を楽しむこともできる。







収録作品は、

価格は4400円(税込)、A4ハードカバー&フルカラー。どのシリーズのファンでも大満足できる1冊になりそうだ。





また、2019年12月20日(金)〜2020年4月5日(日)にソニーミュージック六本木ミュージアムで開催される『TYPE-MOON展 Fate/stay night -15年の軌跡-』にて本画集の先行販売が決定している。



さらに、TYPE-MOONのコミックス作品を集めた無料オンラインマガジン『TYPE-MOONコミックエース』が12月20日(金)にサイトのオープンも決定!



『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』、『Fate/stay night [Heavens Feel]』、『Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点EX 深海電脳楽土 SE.RA.PH』などの人気作品を配信していく予定だ。





(C)TYPE-MOON (C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT





【書籍概要】

『Return to AVALON -武内崇Fate ART WORKS-』



発売日:2019年12月25日(水)

※『TYPE-MOON展 Fate/stay night -15年の軌跡-』にて先行販売決定。

定価:4400円(税込)

体裁:A4判/ハードカバー/フルカラー

頁数:296ページ

<収録作品>

・『Fate/stay night』シリーズ

・『Fate/hollow ataraxia』

・『Fate/Zero』

・『Fate/unlimited Code』

・『フェイト/タイガーころしあむ』シリーズ

・『Fate/kaleid linerプリズマ☆イリヤ!』

・『Fate/EXTRA』シリーズ

・『Fate/Apocrypha』

・『Fate/Prototype』

・『Fate/Grand Order』シリーズ

・描きおろし「イギリス紀行」



◆特設サイト:https://promo.kadokawa.co.jp/fate-returntoavalon/

◆TYPE-MOON展特設サイト:https://type-moon-museum.com/