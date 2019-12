1月3日(金)にテレ朝チャンネル1にて、ライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2019」の模様がオンエアされることが決定した。

10月に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールにて行われたこのイベントには、ヘッドライナーのYOSHIKI(X JAPAN)をはじめ、きゃりーぱみゅぱみゅ、GLAY、ゴールデンボンバー、THE ORAL CIGARETTES、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SCANDAL、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BOYS AND MEN、モーニング娘。'19、LUNA SEAが出演し、豪華な競演を繰り広げた。番組では2日間のライブの模様を一挙6時間放送する。

さらに12月29日(日)には「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2018 拡大版」も9時間にわたってオンエアされる。

テレ朝チャンネル1「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2019」

2020年1月3日(金)13:00~19:00

テレ朝チャンネル1「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2018 拡大版」

2019年12月29日(日)15:00~24:00