天月-あまつき- クリスマスは「そっち派です」

天月-あまつき-さんが、12月9日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。新曲『クリスマス・ストーリー』や近況について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:本日の生放送教室には……!天月:天月です! 歌っております!!とーやま校長:結構久しぶりかなーと思ったんですけど、今年の2月ぶりですって。しかも3回目だそうです。元気でした?天月:元気です!とーやま校長:どの辺が元気でした?天月:どの辺が?!(笑)。でも、“今年は早かったな~”って感じでしたね。完全にワープでした。とーやま校長:お忙しかった?天月:そうです。とーやま校長:どの辺りが忙しかったんですか?天月:?!?!(笑)。シングルが2枚出たのと、夏はライブがいっぱいあったし……特に(7月31日には)大阪城ホールというすごく大きな会場でライブをやったので、そこに全力投球していましたね。とーやま校長:じゃあもう、本当に音楽と向き合い続けた2019年……?天月:そうですね。あとは、ありがたいことに声優もやらせていただいているんですけど、少しずつそういうお話も増えてきて。いろんな所で活動できるようになったなぁ、というありがたいバタバタさでしたね。とーやま校長:そんなバタバタのなかで、息抜きの時間とか遊べる時間とかもあったんですか?天月:めちゃめちゃゲームしています!とーやま校長:ゲーム?!天月:めちゃめちゃゲームしていますよ!!(笑)。とーやま校長:特に今は、何のゲームをされているんですか?天月:僕は「Apex Legends」というFPSのゲームを……。とーやま校長:どういうゲームですか?天月:簡単に言うと銃撃戦です。3人1組で60人の中から最強のチームを決める、みたいな生き残りのやつなんですけど。とーやま校長:はい。天月:一時は、パソコン版の日本30位くらいでした。とーやま校長:え?! ランキング? 全部で何人くらいいるんですか?天月:そもそも、シルバー、ゴールド、ダイヤ、プラチナとかランク付けがされていて、僕のいるランクが人口の0.3%……。とーやま校長:ええっ! でも、そこでは天月先生だって言ってないわけでしょ?天月:基本的には言ってないです。とーやま校長:じゃあ、知らずに天月先生とタッグを組んで戦闘に加わっていたり……。天月:あると思います。とーやま校長:知らない間にやられている可能性もあるし。天月:そうですね。とーやま校長:そうなんだ! そんな感じで、2019年もあと3週間くらいで終わるなか、先週、天月先生の『クリスマス・ストーリー』という曲を、生徒のみんなと一緒に聴かせていただきました。天月:ありがとうございます!とーやま校長:こちらこそですよ! この曲のお話も聞きたいと思うんですけど……天月先生って、クリスマスとはどのように向き合っていらしゃる方なのか……というのをお聞きしたくて。天月:まぁ……賑やかですよね~(笑)。とーやま校長:距離を置いている感じですか?天月:距離は……置いていますよ(笑)。とーやま校長:(笑)。ずっと? 昔から?天月:だから、毎年イベントを入れているんですよ(※)。1人にならないように(笑)。(※今年の12月25日は、神奈川県民ホールでライブ予定)とーやま校長:うわ~。そっち派なんだ!天月:そっち派ですよ……(笑)。とーやま校長:(笑)。天月:『クリスマス・ストーリー』も、夢を見ている曲ですしね。希望を持っちゃっているというか(笑)。とーやま校長:(笑)。この曲は、どこから作り始めたんですか?天月:イメージとしては……最近やっていた曲は、テンポが速かったり音数が多いものが多かったので、1回ゆったりした曲を作ろうかな、というところから……。クリスマスの曲を、という話だったので……といっても、思い出ないしな~と思って。とーやま校長:そうですよね(笑)。天月:“クリスマスで何か変わるんか?!”みたいなところから作りましたね。とーやま校長:だから、この言葉なんだ!天月:サビの一行がまさにそうですね。とーやま校長:今年もしかしたら、この曲を聴いて“クリスマスってこういうものだったんだ……!”と思えるヤツもいるだろうし。もしかしたら、まだ出会えないヤツもいるかもしれないし。天月:それは……それは、それは(笑)。とーやま校長:この曲は12月10日0時から先行配信がスタートして、12月18日に発売される『Christmas Special Box』にも入っているんですね? ちなみにこの限定パッケージには、他にもいろいろ入っているんですか?天月:入っていますね。オルゴールとか……CDというよりかは、自分へのクリスマスプレゼントにして欲しいな、と思って特別に作った感じなんですよね。とーやま校長:クリスマスカードが入っていたりとか、アクリルスタンドも?天月:入っています。とーやま校長:へぇ~。すごい! 改めてこの曲は、どんな人に届いて欲しいですか?天月:そうですね。例えば学校生活って……必ず月から金は学校に行く、という習慣がついているなか、学祭やバレンタインデー、夏休みだったりとか、“いつもとは違う”ことがあるのが、僕らの日常をワクワクさせてくれるじゃないですか。とーやま校長:うん。天月:クリスマスとなると、たったの1日しかない。しかも年末に向けて街中の雰囲気が変わっていくし、そういうワクワク感はこの曲からも感じ取ってもらえたら嬉しいです。共感でも憧れでもいいので、いくらでも聴いてもらえたらな、と思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/12/9(月)~12/13(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!