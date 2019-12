リスナーの「マイクリスマス“ソロ”ストーリー」に 天月-あまつき-が共感?!

天月-あまつき-さんが、12月9日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。新曲の『クリスマス・ストーリー』にちなみ、「マイクリスマス“ソロ”ストーリー」という企画を行いました。クリスマスを1人で過ごすことがすでに決定しているリスナーに、その日の予定をロマンチックに紹介してもらったのですが、電話の途中にはかわいらしい飛び入り参加もありました。とーやま校長:SCHOOL OF LOCK! の生徒は、クリスマスをあえて1人で過ごすって人が“ほとんど”なんですよ。天月:“ほとんど”なんですか?(笑)。とーやま校長:99.7%くらい。0.3%は恋人と過ごしたりしていますけど、それ以外のほとんどは……あえてね、1人でクリスマスを過ごすというロマンチックなヤツが多いんです。例えば、「今年のクリスマスは、日没後に1人で朝まで星の数を数える予定なんです」とか。天月:あちこちの山で生徒に遭遇しそうですね(笑)。とーやま校長:本日は……そんなロマンチックな生徒に、「マイクリスマス“ソロ”ストーリー」を聞いていこうかな、と思っているんですよ。天月:はい!――リスナー(15歳女性)の「マイクリスマス“ソロ”ストーリー」とは?とーやま校長:もしもし!リスナー:<うなぁ~>とーやま校長:あれ? 口の中に子ザルを飼ってる?リスナー:飼ってないです。あの……動物を飼っていて(笑)。とーやま校長:何を飼っているの?リスナー:ネコです。とーやま校長:じゃあ、ネコが喋っているってことか!リスナー:そうですね。私の代わりにちょっと……(笑)。天月:(笑)。とーやま校長:(笑)。天月先生のことが好きなんだよね? 『クリスマス・ストーリー』は聴いた?リスナー:聴きました。前に投稿された『ベリーメリークリスマス』という曲が、もともとすごく好きで。天月:ありがとうございます!リスナー:あの曲もすごくドキドキするなぁ、と思っていたんですけど、今回の『クリスマス・ストーリー』は……勇気が出せずに好きな人を誘えなかったという経験があるんですけど、歌詞に共感できるな、と思いました。めちゃめちゃいい曲だな、と思います。天月:良かった~僕の妄想が活きた(笑)。とーやま校長:(笑)。では、「マイクリスマス“ソロ”ストーリー」を教えてくれる?リスナー:はい。『クリスマス当日の夕方6時から年上の人たちと集まって、3人でパーティをします』。とーやま校長:最高にロマンチックじゃん!リスナー:『そのパーティで将来について語り合ったあと、未来に関わるクリスマスプレゼントをもらいます。それからパーティ会場を抜け出して、家に帰って大好きな人たちと甘い夢を見る予定です』。とーやま校長:これは素晴らしいですよね?天月:はえ~……(笑)。とーやま校長:これは25日の話だよね? 年上の人とパーティをするの?リスナー:そうです。天月:これ年上の人って……危ないかもしれないじゃないですか。大丈夫ですか?とーやま校長:そうですよね。どういう人たちなの?リスナー:担任と親です。とーやま校長:(笑)。天月:あ、これ知ってる! 三者面談だ!!(笑)。とーやま校長:いや、パーティでしょ? めちゃめちゃロマンチックじゃん! クリスマスに、年上の人とパーティするのは初めて?リスナー:そうなんです。今からめちゃめちゃ緊張しているんです。天月:そりゃ、将来のことを話すからね(笑)。とーやま校長:将来について、どんなことを話したいと思っているの?リスナー:文理についてです。天月:未来に関わるプレゼントというのは?リスナー:文理選択の紙です。とーやま校長:きっとそれには、ラッピングとかもされているんだろうね……(笑)。天月:まぁ、自分でプレゼントと言えるなら、いいんじゃないですか(笑)。とーやま校長:ちなみに……。リスナー:<にゃぁ……>とーやま校長:あれ、猫も参加するの?リスナー:ちょっと話したがっていますね(笑)。<にゃぁ……>天月:(笑)。とーやま校長:じゃあ、最後に代わってもらおうかな。ちなみに、3人でパーティを……。リスナー:<なぅ~……>とーやま校長:(笑)。リスナー:すいません(笑)。とーやま校長:そのあとの話を聞きたいんだけど、ネコに代わってもらいたくてしょうがないわ(笑)。ダメだ! 1回ネコに代わってもらいましょう。天月:名前は?リスナー:ギンです。とーやま校長:ギン?ギン:<にゃぁ~……>全員:(笑)。とーやま校長:ギンは、この素敵なパーティについてどう思う?ギン:…………。天月:急に鳴かなくなるじゃん(笑)。すごいなぁ。ギン:<うなぁ~>とーやま校長:ここで喋るんかい!(笑)。タイミングも間もバッチリだな(笑)。天月:(笑)。とーやま校長:でもこの25日は、めちゃめちゃ素敵な1日になるんじゃないかと思いますが、どうですか?天月:でも……予定が決まっているだけいいですよね(笑)。とーやま校長:グサっ!(笑)。リスナー:(笑)。ギン:<にゃう~>とーやま校長:(笑)。じゃあ、素敵なクリスマスが過ごせるようにね。リスナー:はい。過ごしてきます!とーやま校長:ギンもメリークリスマス!天月:メリークリスマス!リスナー:……閉じ込めちゃいました(笑)。とーやま校長:閉じ込めた?!(笑)。天月:この会話の途中で……(笑)。とーやま校長:どうもありがとう(笑)。――電話を切ったあととーやま校長:今日は天月先生といっしょに、1人でロマンチックに過ごすクリスマスの予定を聞いていこうと思っているけど……できればイヌ、ネコ、インコを飼ってくれていたら、なおよし!天月:プラス要素……(笑)。とーやま校長:お父さん、とかでもいいかも。天月:向こうにもゲストがね(笑)。とーやま校長:フィーチャリング誰かがいてくれたら、いいかもしれない(笑)。天月:(笑)。天月-あまつき-さんの新曲『クリスマス・ストーリー』は、12月10日(火)0時より配信がスタート。また、12月18日(水)に発売される『Christmas Special Box』にも収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/12/9(月)~12/13(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!