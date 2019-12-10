DEAN FUJIOKA、EPリリース記念特番をクリスマス・イブに生配信

DEAN FUJIOKAが、最新EP『Shelly』のリリース記念特番をクリスマス・イブに生配信することを発表した。
今週12月11日に最新EP『Shelly』をリリースするDEAN FUJIOKAがリリースを記念し、配信特番となるDEAN FUJIOKA「Christmas Streaming Party 2019」をクリスマス・イブの12月24日に生配信することが決定した。
このスペシャル配信プログラム「Christmas Streaming Party」はスペースシャワーTV及びA-Sketchの LINEアカウントとYouTubeでの生配信を予定しており、無料視聴が可能。番組では最新EP『Shelly』の制作秘話やドラマ撮影エピソード、そして2019年の振り返りなど、スペシャルな内容になる模様。
そして最新EP『Shelly』CD購入者を対象に抽選で様々なプレゼントが当たるキャンペーンとこの番組も連動する形で、キャンペーン応募の方の中から抽選で20名がこの「Christmas Streaming Party」を至近距離で観覧できる応募企画が追加発表された。
＜配信情報＞
DEAN FUJIOKA
「Christmas Streaming Party 2019」
日程：12月24日（火）19:30〜（予定）
LINE LIVEでの視聴:
SSTV LINE LIVE：https://live.line.me/channels/52/upcoming/12573100
A-Sketch LINE LIVE：https://live.line.me/channels/2096065/upcoming/12591773
YouTube A-Sketch Channel：https://youtu.be/5TQy9q3tyRE
＜リリース情報＞
DEAN FUJIOKA
EP『Shelly』
発売日：2019年12月11日（水）
【Normal Version】
CD：2000円（税抜）
＝収録曲（3形態共通）＝
1. Shelly（フジテレビ系 ドラマ「シャーロック」主題歌）
2. Searching For The Ghost（フジテレビ系ドラマ『シャーロック』オープニングテーマ）
3. Made In JPN（テレビ朝日系『サタデーステーション』『サンデーステーション』エンディングテーマ）
4. Chasing A Butterfly （feat. Nao Matsushita）（映画『エンジェルサイン』主題歌）
5. Send It Away （feat. GONG）
【Shelly Version】
CD＋DVD：価格：2600円（税抜）
＝DVD収録内容＝
[Music & Lyric Video]
1. Shelly Music Video
2. Searching For The Ghost Music Video
3. Maybe Tomorrow Music Video
4. History In The Making Lyric Video
[Behind The Scene]
1. Shelly Music Video
2. Searching For The Ghost Music Video
3. Maybe Tomorrow Music Video
【Ghost Version】
CD＋DVD：2600円（税抜）
＝DVD収録内容＝
DEAN FUJIOKA 1st Asia Tour 2019 ”Born To Make History”
2019.3.30 @NHK Hall
1. Maybe Tomorrow
2. Accidental Poet
3. Hope
4. Sakura
5. History In The Making
6. Echo
7. Legacy
8. Fukushima
才能を活かしボーダレスに活動中。
■DEAN FUJIOKA Official Site：http://www.deanfujioka.net
DEAN FUJIOKAが、最新EP『Shelly』のリリース記念特番をクリスマス・イブに生配信することを発表した。
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