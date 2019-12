DEAN FUJIOKA、EPリリース記念特番をクリスマス・イブに生配信

DEAN FUJIOKAが、最新EP『Shelly』のリリース記念特番をクリスマス・イブに生配信することを発表した。



今週12月11日に最新EP『Shelly』をリリースするDEAN FUJIOKAがリリースを記念し、配信特番となるDEAN FUJIOKA「Christmas Streaming Party 2019」をクリスマス・イブの12月24日に生配信することが決定した。



このスペシャル配信プログラム「Christmas Streaming Party」はスペースシャワーTV及びA-Sketchの LINEアカウントとYouTubeでの生配信を予定しており、無料視聴が可能。番組では最新EP『Shelly』の制作秘話やドラマ撮影エピソード、そして2019年の振り返りなど、スペシャルな内容になる模様。



そして最新EP『Shelly』CD購入者を対象に抽選で様々なプレゼントが当たるキャンペーンとこの番組も連動する形で、キャンペーン応募の方の中から抽選で20名がこの「Christmas Streaming Party」を至近距離で観覧できる応募企画が追加発表された。





<配信情報>



DEAN FUJIOKA

「Christmas Streaming Party 2019」

日程:12月24日(火)19:30〜(予定)



LINE LIVEでの視聴:

SSTV LINE LIVE:https://live.line.me/channels/52/upcoming/12573100

A-Sketch LINE LIVE:https://live.line.me/channels/2096065/upcoming/12591773

YouTube A-Sketch Channel:https://youtu.be/5TQy9q3tyRE



<リリース情報>



EP『Shelly』

発売日:2019年12月11日(水)



【Normal Version】

CD:2000円(税抜)



=収録曲(3形態共通)=

1. Shelly(フジテレビ系 ドラマ「シャーロック」主題歌)

2. Searching For The Ghost(フジテレビ系ドラマ『シャーロック』オープニングテーマ)

3. Made In JPN(テレビ朝日系『サタデーステーション』『サンデーステーション』エンディングテーマ)

4. Chasing A Butterfly (feat. Nao Matsushita)(映画『エンジェルサイン』主題歌)

5. Send It Away (feat. GONG)



【Shelly Version】

CD+DVD:価格:2600円(税抜)



=DVD収録内容=

[Music & Lyric Video]

1. Shelly Music Video

2. Searching For The Ghost Music Video

3. Maybe Tomorrow Music Video

4. History In The Making Lyric Video

[Behind The Scene]

1. Shelly Music Video

2. Searching For The Ghost Music Video

3. Maybe Tomorrow Music Video



【Ghost Version】

CD+DVD:2600円(税抜)



=DVD収録内容=

DEAN FUJIOKA 1st Asia Tour 2019 ”Born To Make History”

2019.3.30 @NHK Hall



1. Maybe Tomorrow

2. Accidental Poet

3. Hope

4. Sakura

5. History In The Making

6. Echo

7. Legacy

8. Fukushima

才能を活かしボーダレスに活動中。



■DEAN FUJIOKA Official Site:http://www.deanfujioka.net