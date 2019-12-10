BAND-MAID、新アルバム『CONQUEROR』から「Blooming」MV公開

BAND-MAIDが12月11日にリリースする3rdアルバム『CONQUEROR』から「Blooming」のMVをYouTubeに公開した。
「Blooming」は、疾走感あふれるロック・ナンバーでMVもBAND-MAIDの卓越した演奏技術を堪能できる、躍動感のある作品に仕上がった。アルバム『CONQUEROR』は、アルバムリリースより先んじて12月4日よりアルバムの世界配信がスタートすると、日本のiTunes・ロックチャート3位を始め、iTunesカナダのロックチャートでの1位、アメリカ・ワールドミュージックチャート1位など、世界各国のランキングで上位にランクインしている。
＜リリース情報＞
BAND-MAID
最新アルバム『CONQUEROR』
発売日：2019年12月11日（水）
初回生産限定盤A（CD+Blu-ray）：4545円（税込）
初回生産限定盤B（CD+DVD）：3636円（税込）
通常盤（CD）：2727円（税抜）
＝収録内容＝
-CD-※全タイプ共通
1. PAGE
2. glory
3. Liberal
4. endless Story
5. Mirage
6. At the drop of a hat
7. Wonderland
8. azure
9. Dilemma
10. Bubble
11. The Dragon Cries
12. flying high
13. カタルシス
14. Blooming
15. 輪廻
-Blu-ray/DVD-
MIKU KOBATO（Gt./Vo.）、KANAMI（Gt.）、MISA（Ba.）、AKANE（Dr.）Instrumental Music
Video
・「onset」（instrumental）
・「DICE」（instrumental）
・「DOMINATION」（instrumental）
※初回生産限定盤A（Blu-ray）のみ
マルチチャンネル映像対応（一部デッキによっては非対応）
デジパック仕様
ステッカー2種封入
＜ツアー情報＞
BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019-2020 【激動】
＝ツアー日程＝
2019年10月14日（月・祝）神奈川・横浜BAY HALL
2019年10月20日（日）大阪・なんばHatch
2019年11月9日（土）宮城・仙台Rensa
2019年11月10日（日）栃木・HEAVENS ROCK宇都宮 VJ-2
2019年11月16日（土）石川・金沢エイトホール
2019年11月17日（日）椎型・新潟NEXS
2019年11月23日（土）北海道・旭川カジノドライブ
2019年11月24日（日）北海道・札幌ファクトリーホール
2019年12月5日（木）香川・高松MONSTER
2019年12月7日（土）福岡・DRUM LOGOS
2019年12月8日（日）広島・クラブクアトロ
2019年12月15日（日）長野・CLUB JUNK BOX
2019年12月22日（日）京都・KBSホール
2020年1月10日（金）愛知・名古屋ダイアモンドホール
2020年1月11日（土）兵庫・神戸Harbor Studio
2020年1月18日（土）鹿児島・CAPARVO HALL
2020年1月19日（日）熊本・B.9 V1
BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】
2020年2月13日（木）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2020年2月14日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
BAND-MAIDが12月11日にリリースする3rdアルバム『CONQUEROR』から「Blooming」のMVをYouTubeに公開した。
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