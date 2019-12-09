12月28日（土）23:25からテレビ東京系にて音楽特番「大正製薬presents MelodiX!スペシャル2019（仮）」が放送される。
このプログラムはレギュラー番組「プレミアMelodiX!」の特別編で、m-flo、加藤ミリヤ、感覚ピエロ、氣志團、倉木麻衣、Creepy Nuts、欅坂46、倖田來未、ゴスペラーズ、SCANDAL、青春高校3年C組アイドル部、中元みずき、乃木坂46、BiSH、日向坂46、平原綾香、PENICILLIN、森山直太朗、WANDSという19組の出演が決定している。司会は、南海キャンディーズが担当する。
テレビ東京系「大正製薬presents MelodiX!スペシャル2019（仮）」
2019年12月28日（土）23:25～24:55
＜出演者＞
m-flo / 加藤ミリヤ / 感覚ピエロ / 氣志團 / 倉木麻衣 / Creepy Nuts / 欅坂46 / 倖田來未 / ゴスペラーズ / SCANDAL / 青春高校3年C組アイドル部 / 中元みずき / 乃木坂46 / BiSH / 日向坂46 / 平原綾香 / PENICILLIN / 森山直太朗 / WANDS