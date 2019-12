キズ・来夢「治安のいい場所には敢えて行かない」自ら危険を求めに行く理由とは!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月2日(月)の放送では、4人組バンド・キズから来夢さん(Vo)が登場。趣味の海外旅行についてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年12月2日(月)放送より)

(左から)逹瑯、来夢さん

来夢さんは気分転換に海外に行くことが多いそうですが……逹瑯:何を基準に選ぶの?来夢:僕そうですねー、“治安のいい場所には敢えて行かない”逹瑯:普通、逆じゃん。来夢:リゾート地って、けっこういろいろ行ったんですけど、ハワイだったりとか、一緒なんですよ全部。楽しめる場所なんですよ。だけど、本当にその土地を知りたかったら、やっぱ“一番危ないところ”も見てみたいし。逹瑯:リゾート地ってさ、後からつくっているもんだからさ、そこがどういうふうにできたのかってちょっとさ……別サイドな部分もあるもんね。来夢:なるほど、そこまで考えてなかったですね。だから、敢えて安いホテルに泊まったりしてたんですよ、ちょっとヤバそうな。怖いですね。逹瑯:危ない目にあったことは?来夢:けっこうありますよ、本当に。“もう僕ここで死ぬんだ”って思ったこともけっこうありますし。逹瑯:命の危険を。それを求めに行っているんでしょ?来夢:求めてる自分がいるかもしれないですけど。でも、本当にアルバムを作れるんじゃないかというくらいに衝撃的だったこともあるし。今回、カップリングにも“僕が見てきたものを曲にした”っていうのもあるんですけれど、海外に行って。やっぱ、“日本人”を知るには海外の方を知らないと、日本を知りたかったら海外も知らないと。っていう視点で僕は行ったりしますね、よく。逹瑯:知りたいものが沢山あるんだな。来夢:そうなんですよね。見たいんですよね、知らないところを。逹瑯:知らないところを見たいんだよね。これが次に繋がるんでしょうかね。◎12月9日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は、2人組ユニット・OLDCODEXからヴォーカルのTa_2さん、ペインターのYORKE.さんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack