Production I.GとCLAMPが原作として参加する実写映画「BLOOD-CLUB DOLLS2」が、2020年夏に公開されることが決定。併せてスタッフ、キャストが解禁された。

劇場アニメなどを含むメディアミックス作品として2020に発表された「BLOOD THE LAST VAMPIRE」以降、TVアニメ、劇場アニメ、舞台などさまざまな展開が行われてきた「BLOOD」シリーズ。2018年に公開された実写映画「BLOOD-CLUB DOLLS1」の続編となる「BLOOD-CLUB DOLLS2」では、監督を前作に続き奥秀太郎が担当し、脚本はTVアニメ「BLOOD-C」でも脚本を手がけた藤咲淳一が務める。

主演は前作に続き、「英雄伝説 閃の軌跡」「戦国BASARA」などの舞台で主演として活躍する松村龍之介。ミュージカル「刀剣乱舞」の小狐丸役で知られる北園涼、舞台版から更衣小夜役を演じている宮原華音、数々のアニメ主題歌を担当してきた歌手の黒崎真音らの続投も決定し、さらに「宇宙戦隊キュウレンジャー」でラッキー役を演じた岐洲匠が今作から参加する。また八嶋智人、池田成志、朝倉あきの出演も発表。八神蓮、高崎翔太、友常勇気、安里勇哉、田中涼星、郷本直也、白柏寿大、南圭介、河原田巧也など“2.5次元”系の舞台を牽引するキャストも多数名を連ねた。

映画「BLOOD-CLUB DOLLS2」

2020年夏全国公開

スタッフ

原作：Production I.G / CLAMP

監督：奥秀太郎

脚本：藤咲淳一・奥秀太郎

撮影監督：藤井光永

プロデューサー：奥村千之介

配給：NEGA・ムービック

キャスト

松村龍之介、北園涼、宮原華音、黒崎真音、南圭介、岐洲匠、高崎翔太、朝倉あき、八神蓮、友常勇気、安里勇哉、田中涼星、郷本直也、河原田巧也、内海啓貴、白柏寿大、磯村洋祐、富田翔、芹沢尚哉、吉川麻美、桜井理衣、坂本康太、前田剛史、ベルナール・アッカ、池田成志、八嶋智人

(c)Production I.G / CLAMP・ST / BCD FILM PARTNERS