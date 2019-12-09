TVアニメ「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」より、「SEASON SPRING」の本PVが公開された。

2020年1月13日より放送開始となる「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」。今回公開されたPVでは、MANKAIカンパニーの春組にスポットが当てられており、本作のオープニングテーマ「Act! Addict! Actors!」に乗せて、春組の5人とそこへ訪れる立花いづみの姿が映し出されている。合わせて先行場面カットも到着した。

また「SEASON SPRING」のエンディングテーマ「HOME」、「SEASON SUMMER」のエンディングテーマ「オレンジ・ハート」のCDが2020年3月4日に発売。なおTVアニメ本編は、dアニメストア、FOD、U-NEXTにて先行配信される。

アニメ「A3!」

放送情報

TOKYO MX：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

サンテレビ：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

KBS京都：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

BS11：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

2020年7月～9月放送予定

スタッフ

原作：『A3!（エースリー）』（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

監督：篠原啓輔

副監督：中園真登

シリーズ構成：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子

美術デザイン：石口十

衣装デザイン：あきづきりょう

美術監督：田辺浩子（草薙）

色彩設計：津守裕子

HOA：トライスラッシュ

グラフィックアート：荒木宏文

撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）

編集：土居秀充

音響監督：濱野高年

音楽：横山 克・橋口佳奈

オープニング主題歌制作：大石昌良

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也

瑠璃川 幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

松川伊助：小西克幸

立花いづみ：名塚佳織

(c)A3! ANIMATION PROJECT