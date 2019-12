黄金聖闘士が動く!? 『聖闘士星矢：Knights of the Zodiac』パート2は1/23スタート

Netflixで配信中の、現代を舞台に3DCG作品として新たに描かれているオリジナルアニメシリーズ『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac』シーズン1・パート1。その続編となるパート2が、2020年1月23日(木)より全世界一挙独占配信スタートすることが発表された。





車田正美原作、日本を熱狂の渦に巻き込み、さらに南米・ヨーロッパ諸国など世界中に多くのファンを生み出した大人気シリーズを、現代を舞台にして新たに3DCG作品として描かれた本作。



パート1では聖闘士として目覚めた星矢が、戦いの日々へと進んでいく。ドラゴン紫龍、キグナス氷河、アンドロメダ瞬といった聖闘士たちと戦いを通して友情を築き、聖域の思惑や、グラード、暗黒聖闘士といった強敵へ挑んでいく。パート1最後では、最強の青銅聖闘士・フェニックス一輝との激しいバトルが繰り広げられる。 新時代の幕開けにふさわしい、この新たな聖闘士星矢に、子供の頃に見ていたファンをはじめ今作ではじめて星矢に出会った人まで、全世界を熱狂の渦に巻き込んでいる。



一輝との闘いの直後、噴火の落石に見舞われた星矢たちのその後を描くパート2では、ついに聖闘士の頂点に君臨する黄金聖闘士も動き出す。アテナを守るため、星矢と仲間たちはこの試練にどう立ち向かっていくのかーー。



待望のパート2は、2020/1/23(木)より、Netflixにて全世界一挙独占配信スタートする。



【スタッフ】

原作:車田正美 シリーズディレクター:芦野芳晴 Story Editor:Eugene Son キャラクターデザイン:西位輝実 聖衣(クロス)デザイン:岡崎能士 音楽:池 頼広 CGディレクター:鄭 載薫 森田信廣 アニメーション制作:東映アニメーション



【キャスト】

ペガサス星矢:森田成一 城戸沙織:折笠富美子 辰巳:江川央生 ドラゴン紫龍:櫻井孝宏 キグナス氷河:三浦祥朗 アンドロメダ瞬:佐藤聡美 フェニックス一輝:小西克幸

獅子座のアイオリア/ナレーター:田中秀幸 牡羊座のムウ:山﨑たくみ 乙女座のシャカ:三ツ矢雄二 ほか



【オープニング主題歌】 『PEGASUS SEIYA』 編曲・歌 The Struts(Interscope Records)

【エンディング主題歌】 『サムバディ・ニュー』 作詞・作曲 The Struts(Interscope Records)



(C)Masami Kurumada / Toei Animation