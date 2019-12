hide(X JAPAN)のバースデーイベント「hide Birthday Party 2019」が、本日12月8日に神奈川・CLUB CITTA'で開催された。

「hide Birthday Party」はhideの誕生日、12月13日の前後に実施される恒例イベント。今年はhide、Chirolyn & the Angels、defspiral、DJ-INA、DJ-桃知みなみ、heidi.、MAKIN' LOVE(Kissトリビュートバンド)、Ra:IN、SPEED OF LIGHTS、ZEPPET STOREがラインナップされ、最後の全出演者によるセッションではサプライズでkiyoshi(MADBEAVERS、hide with Spread Beaver)、JOE(MADBEAVERS、hide with Spread Beaver、44MAGNUM)が参加するなど、華々しいメンツがhideの誕生日を祝福した。

トップバッターを飾ったheidi.は、最新アルバム「標本」から重厚なサウンドの「一瞥」で勢いよくイベント開始の狼煙を上げる。義彦(Vo)が「元気がいいじゃねえかオイ!」とオーディエンスを讃え、「月光ショータイム」「泡沫」「がらんどう」と新旧織り交ぜた楽曲を惜しみなく披露。最後はhide「MISERY」のカバーでhideへのリスペクトを示した。2組目のSPEED OF LIGHTSは宇宙服をモチーフにした衣装に身を包んで登場。スペーシーなサウンドの「Fusen Asteroid」、名刺代わりのアッパーチューン「Speed of Lights」で場内の高揚感を誘った。CUTT(Vo, G)はhide楽曲のメドレーを演奏すると宣言し、「西暦2020年、人類の遺産としてhideさんの音楽をはるか宇宙に向けてロケットに乗せて飛ばします。そして遠い銀河の異星人が遠い未来にロケットからそれを発掘しました。ちょっとドジな異星人でhideさんの曲を復元するときに間違えて、hideさんの曲と歌がごっちゃになっちゃった。そんな趣向の『hide Nonstop Mashup Mix』を聴いてください!」と説明。SPEED OF LIGHTSは「ROCKET DIVE」「ピンク スパイダー」のマッシュアップをはじめ、「50%&50%」「Hi-Ho」のマッシュアップ、hideが作曲したX JAPAN「Sadistic Desire」のジャズバージョン、「TELL ME」「ever free」のマッシュアップなど王道の選曲ながらもマニアックなアレンジでhideファンを喜ばせた。

defspiralはダークかつ耽美な世界観の「AURORA」を勇ましくパフォーマンス。「PULSE」ではRYO(B)がうねるベースライン、MASATO(G)がオクターバーを使ったスペーシーなギターサウンドを聞かせ、フロアの熱狂を誘った。さらにhideの「限界破裂」「DICE」を原曲に近い演奏でカバーし、パワフルなステージを展開した。TAKA(Vo)は「遡ること20年前、1999年にTRANSTIC NERVEというバンド名でhideさんのレーベル・LEMONedからデビューさせていただいて、今はdefspiralでやっています。defspiralとしては来年で10周年になります。SPEED OF LIGHTSのCUTTがやってるshameはLEMONedからデビューして20周年。そして我らが兄さん、ZEPPET STOREは30周年。周年が並んでとてもめでたいですよね」と話してから、来年3月8日に東京・下北沢GARDENでZEPPET STORE、shame、defspiralというhideが見出した3組による対バンライブ「 3.2.1 」を行うことを告知した。転換中にhideがKissについて語るインタビュー音源が流されたあとにステージに姿を見せたのはKissのトリビュートバンド・MAKIN' LOVE。Kissおなじみの白塗りメイクに厚底ブーツ姿で名曲「Detroit Rock City」を演奏。「Deuce」ではサイレンが鳴り響く中でジーン・シモンズに扮するまさや(Vo, B)が火吹きパフォーマンスを披露し、MCではポール・スタンレーに扮する★之助(Vo, G)が関西弁のトークで観客の爆笑を誘う。さらにまさやが血糊を口から吐き出すという見せ場もありつつ、パーティチューン「Rock and Roll All Nite」をラストに届けた。

DJ-INAのDJタイムではCUTT、TAKAらが「Happy Birthday to You」を歌い、さらに松本裕士氏(hide実弟、ヘッドワックスオーガナイゼーション代表取締役)がサンタクロースに扮して登場。hideと12月12日が誕生日のINAを祝福した。DJ-INAはzilchバージョンの「DAMAGE」や、X JAPAN「SCARS」のhide歌唱バージョン「SCARS ON MELODY」とレア音源をスピン。「子 ギャル」では桃知みなみがオーディエンスを盛り上げ、一体感のある時間を共有した。6組目のChirolyn & the Angelsは、Chirolyn(Vo, B)、井上慎二郎(G)、紅一点の新メンバー・柴田花連(Dr)の3人編成で登場し、パンキッシュなアレンジでhideの「子 ギャル」を演奏。彼らは「HALENTI」で骨太なバンドサウンドを聞かせ、メロディアスなロックチューン「I need your love」、Chirolynのエモーショナルな歌声が映える「俺が馬鹿なのか」などでオーディエンスの胸を打った。最後には「ロックンロールは好きですか!」とChirolynが叫び、hideのソロツアーでもおなじみのナンバー「君は変わっちまった」で熱狂を生み出した。

CUTTによるhideの音楽理論講座を挟み、ステージに現れたのはPATA(X JAPAN)率いるRa:IN。michiaki(B)がアバンギャルドなベースソロをプレイしたり、DIEがショルダーキーボードでステージを自由に動き回ったりとエネルギッシュなパフォーマンスで、白熱したロックンロールショーを展開。演奏を終えたあとにPATAは「ありがとう」と一言話し、ステージ後方に映るhideの写真に向かって「もうすぐ55だもんな、お前」と話しかけてステージを去った。ZEPPET STOREは「Hello!」という木村世治(Vo, G)の挨拶から「CROSS」「NOTHING」を続けて演奏。轟音のアンサンブルを会場いっぱいに響かせた。ZEPPET STOREは「PARANOID」「HONEYBEE」とシューゲイザー系の楽曲群を披露し、ラストにはhideがこの世を去った翌月、1998年6月発表のシングル「LOOP」の収録曲「THE GAME」を熱く届けた。

イベントの締めくくりには全出演者が集結したほか、スペシャルゲストとしてJOE、kiyoshiが登場。ステージにアーティストが所狭しと並び、hideの映像、ボーカルと同期する形で「ROCKET DIVE」が披露された。Chirolynが「はい、撤収! 続きは別料金よ!」と冗談を飛ばして笑いを誘う場面もありつつ、セッションは「TELL ME」でフィニッシュ。この日一番の盛り上がりを見せ、イベントは大団円を迎えた。

なおhideの命日にあたる2020年5月2日にCLUB CITTA'でメモリアルイベント「hide The 23rd Memorial」が行われることが決定。このイベントの詳細は追ってアナウンスされる。

「hide Birthday Party 2019」2019年12月8日 神奈川県 CLUB CITTA' セットリスト

heidi.

01. 一瞥

02. 月光ショータイム

03. 泡沫

04. がらんどう

05. MISERY(hideカバー)

SPEED OF LIGHTS

01. Fusen Asteroid

02. Speed of Lights

03. hide Nonstop Mashup Mix

04. SUPERNOVA

defspiral

01. AURORA

02. PULSE

03. 限界破裂(hideカバー)

04. DICE(hideカバー)

05. IRIS

06. GALAXY

MAKIN' LOVE

01. Detroit Rock City

02. Deuce

03. Shout it Out Loud

04. Love Gun

05. Rock and Roll All Nite

DJ-INA

01. CELEBRATION

02. MISCAST

03. DAMAGE

04. SCARS ON MELODY

05. 子 ギャル

06. ever free

07. MISERY

Chirolyn & the Angels

01. 子 ギャル(hideカバー)

02. HALENTI

03. I need your love

04. 俺が馬鹿なのか

05. WANDERER

06. 君は変わっちまった

Ra:IN

01. Happy!

02. Summer of Love

03. Wish

04. WITHIN YOU

05. 382

ZEPPET STORE

01. CROSS

02. NOTHING

03. 夜に這う

04. PARANOID

05. HONEYBEE

06. THE GAME

hide セッション

01. ROCKET DIVE

02. TELL ME

ZEPPET STORE, shame, defspiral presents「 3.2.1 」

2020年3月8日(日)東京都 下北沢GARDEN

<出演者>

ZEPPET STORE / shame / defspiral

「hide The 23rd Memorial」

2020年5月2日(土)神奈川県 CLUB CITTA'

(撮影:上野宏幸、堅田ひとみ[nonfix creative])