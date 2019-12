「機動戦士ガンダム40周年プロジェクト」の一環として進められている、「ガンダム×KEN OKUYAMA DESIGN×LDH JAPAN“G40プロジェクト”」のスペシャルムービーが完成。本編公開に先駆けて、本プロジェクトのPVが解禁された。

KEN OKUYAMA DESIGNは世界で活躍する工業デザイナー・奥山清行が代表を務めるデザインスタジオ。本プロジェクトではそのKEN OKUYAMA DESIGNが、“工業製品として本気でガンダムを検証し、デザインしたらどうなるのか”をテーマに進められているものだ。今回解禁された映像は「連邦編」と「ジオン編」の2本。どちらもKEN OKUYAMA DESIGNによって再解釈されたガンダム、シャア専用ザクIIが縦横に動く姿を見ることができる。

また“G40プロジェクト”スペシャルムービーのテーマソングを、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEとFANTASTICS from EXILE TRIBEが担当することが決定。THE RAMPAGEの楽曲「SHOW YOU THE WAY」はシャアを、FANTASTICSの楽曲「TO THE SKY」はアムロをモチーフに書かれたもので、2つの面から「機動戦士ガンダム」の物語を映し出す。

12月14日には本プロジェクトで奥山がデザインしたガンダムのプラモデルが発売。なお“G40 プロジェクト”スペシャルムービー本編は、2020年1月初旬に、ガンダム公式YouTubeチャンネル・ガンダムチャンネルで公開予定だ。

(c)創通・サンライズ