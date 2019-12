ゲイツ主演！仮面ライダージオウ『ゲイツ、マジェスティ』の主題歌が解禁に！

2020年2月28日(金)劇場上映される『仮面ライダージオウ』のスピンオフ作品、Vシネクスト『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』の主題歌が解禁となった。



主題歌を歌うのは、楽曲のクオリティの高さからアニメ『ONE PIECE』のエンディングテーマや北海道日本ハムファイターズ「10th Season プロジェクト」テーマソングをはじめ、数々の楽曲がタイアップとして起用されている北海道札幌出身3人組バンド、TRIPLANE(トライプレイン)。



今回発表された「Brand New Day」は、これから進んでいく新たな道への期待と勢いを感じさせる一曲となっており、本作で高校生として自らの道を決めて歩むゲイツたちを送り出すような、主題歌としてぴったりな楽曲になっているそうだ。



ちなみに主題歌の「Brand New Day」は、Vシネクスト『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』の初回限定版「ゲイツマジェスティライドウォッチ版」の封入特典の”主題歌CD”として 封入される。



TRIPLANEからコメントも届いているのでご紹介!



<TRIPLANEからのコメント>

僕らの幼少期を彩った仮面ライダー。いつの時代も子供達を夢中にしてくれて、そしてその余韻は大人になっても決して色褪せない。今回、そんな仮面ライダーの主題歌に起用してもらえて本当に心から光栄です。ジオウ、ゲイツは強い気持ちで敵と戦いながらも、戦いで失うものへの葛藤があり、彼らが持っているであろう内面もイメージしながら曲を作りました。様々な困難や葛藤を乗り越えて、それでも未来へ向かうというポジティブな歌詞と、それを更に増幅させるような演奏とアレンジに仕上がったと思います。



<主題歌情報>

「Brand New Day」

作詞:江畑兵衛

作曲:江畑兵衛

編曲:TRIPLANE

歌 :TRIPLANE



■TRIPLANE(トライプレイン) Profile

北海道札幌出身のバンド。小学校の同級生である江畑兵衛(Vo. &Gt.)、武田和也(Ba.)、広田周(Dr.)によって結成され、2004年10月13日にメジャーデビュー。大好きな音楽で仲間と共に大空を羽ばたきたいとの想いから「三翼機~TRIPLANE ~」 (三枚の翼がある飛行機)と名付ける。ほぼ全ての楽曲を作曲、作詞している江畑による完成度の高いメロディーワークと日常を切り取ったリアルティのある歌詞が特徴。楽曲のクオリティの高さから、これまでも、数々のタイアップ曲を手掛けてきた。TRIPLANEが奏でる音は唯一無二のサウンドであり、楽曲制作やライブ活動で常に進化を続ける。メンバー個々それぞれも個性豊かで、各々突出した特技、趣味も多くジャンル問わず交流関係の幅を広げ活動してる。三翼機の上昇はまだまだ続く。







■Vシネクスト『仮面ライダージオウNEXTTIME ゲイツ、マジェスティ』 作品情報

2020年2月28日(金)期間限定上映開始/4月22日(水) Blu-ray&DVD発売



出演:押田岳

大幡しえり 渡邊圭祐 板垣李光人 紺野彩夏 兼崎健太郎

村上幸平 木ノ本嶺浩 岩永洋昭 戸谷公人 奥野壮 / 生瀬勝久



原作:石ノ森章太郎 脚本:毛利亘宏 音楽:佐橋俊彦 監督:諸田敏



・通常版 DVD 4,500円+税 Blu-ray 5,500円+税

【特典(予定)】

映像特典:MAKING、TRAILER、DESIGNGALLERY、POSTERGALLERY

音声特典(Blu-rayのみ):オーディオ・コメンタリー(押田岳×戸谷公人×白倉伸一郎プロデューサー)



・ゲイツマジェスティライドウォッチ版 (初回生産限定)

DVD 10,000円+税 Blu-ray 11,000円+税

【特典(予定)】

封入特典:DXゲイツマジェスティライドウォッチ、ライナーノート

映像特典:MAKING、TRAILER、DESIGN GALLERY、POSTER GALLERY

音声特典(Blu-rayのみ):オーディオ・コメンタリー(押田岳×戸谷公人×白倉伸一郎プロデューサー)





・劇場先行販売版 Blu-ray+DVDセット 6,500円+税 ※劇場上映初日から発売開始

【特典(予定)】

封入特典:ポストカード

映像特典:MAKING、TRAILER、DESIGN GALLERY、POSTER GALLERY

音声特典(Blu-ray のみ):オーディオ・コメンタリー(押田岳×戸谷公人×白倉伸一郎プロデューサー)



※DVDスペック(全種同様)

COLOR/本編50分(予定)/片面1層/1.主音声:ステレオ/16:9LB

※Blu-rayスペック(全種同様)

COLOR/本編50分(予定)/1層/1.リニアPCM(ステレオ) 2.ドルビーTrueHD(コメンタリー:ステレオ)/16:9【1080p Hi-Def】



特報はコチラ!





(C)2020石森プロ・ADKEM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADKEM・東映 配給・発売:東映ビデオ 販売:東映