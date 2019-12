木村拓哉 三浦翔平に「『ありがとう』と『ごめんね』」ドラマ「教場」撮影を振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。12月のゲストには、女優の大島優子さんと俳優の三浦翔平さんが登場。12月8日(日)の放送では、3人が共演したドラマ「教場」にまつわる話に花を咲かせました。2020年1月4日(土)、5日(日)二夜連続放送のフジテレビ開局60周年特別企画・ドラマ「教場」は、警察学校を舞台に描いたミステリー作品。主演をつとめる木村は、冷酷無比な教官・風間公親(かざま・きみちか)役を演じ、生徒役には、大島さんや三浦さんをはじめ、工藤阿須加さん、林遣都さん、川口春奈さん、葵わかなさんら、錚々たる顔ぶれが名を連ねています。そんな本作の撮影を振り返り、木村が「大変でしたね」と口火を切ると、すぐさま同意する2人。というのも、生徒役の演者たちは、撮影前にかなりハードな訓練があったそうで、大島さんが「『教場』の現場を経験したあとは、何でも大丈夫。タフになりました」と話すほど。ここで木村が、「この場を借りて、三浦翔平に『ありがとう』と『ごめんね』の両方を言わなきゃいけない」と切り出します。現場では、三浦さんが生徒役のリーダー的存在となり、引っ張っていたそうで、「『俺、(訓練の途中で)出なきゃいけないから、今から抜けるけど、このあと頼むな』と言葉を託したのが、翔平だった。『わかりました!』って答えてくれた翔平が“全員を背負わなきゃいけない空気”を作らせてしまって……」と反省を口にします。その後、三浦さんから木村に連絡があり、焼肉屋に集まったそう。そこで食事をするまでは「パニックだった(苦笑)」と心境を語る三浦さん。厳しい訓練と、まとめ役として牽引するプレッシャーは相当だったようで、「和田(正人)くんもまだクランクインしていなかったから、頼れる人がいなくて。優子は女子チームをまとめていたし。みんな今回初めてだったから、(工藤)阿須加に『一緒に助けてくれないか?』って」と振り返ります。本作のオファーがきたとき、三浦さんは「まず原作を読みましたね。で、“これ、どうやって映像化するんだろう……”って。でも、すぐに『やりたい!』と言いました」。木村も、原作の「教場」シリーズに目を通したそうで、「(3作)全部おもしろくて“今回はどれ?”と思っていたら、脚本の君塚良一さんがまとめてくださると」と話します。一方、大島さんは「(演じた役の)設定が、女性生徒のなかで一番年上の勝気な性格で。本を読んだときに、すんなりと入ってきたんですよね。“通じるものはあるな”って。でも、生徒という枠組みのなかで“最年長を演じるんだ……”ってけっこうビックリしました」とコメント。木村と大島さんの共演は「安堂ロイド~A.I. knows LOVE?~」(TBS系)以来。その撮影中に印象に残る出来事があったそうで、木村が「思い詰めるようなことがあったらしくて、こみ上げていたもんね?」と話し始めると、大島さんは「その話!? 恥ずかしい~!」と苦笑い。大島さんの様子を察知した木村は、「“これは1回発散させなきゃ無理だな”という大島優子がいたので、『3分だけいいよ。はい、今からスタート!』って言って……そしたら、3分間だけ大泣きしていました」とぶっちゃけます。3分が経過し、泣きやんだ大島さんは無事に撮影をこなしたそうで、「その3分は本当に貴重な3分でした。木村さんに言ってもらったから、“バッ”と吐き出して……それが自分ではできなかったから、ウルトラマンと同じように、私にとっては大事な3分でした(苦笑)」と話していました。次回12月15日(日)の放送も、引き続き大島さんと三浦さんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/