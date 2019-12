ビリー・アイリッシュ、「Apple Musicアワード」でアコースティック・セットを披露

米国西海岸時間の12月4日、第1回「Apple Musicアワード」で3冠に輝いたビリー・アイリッシュが受賞記念ライブを開催。その模様は、Apple Music限定で世界115カ国にストリーミングされ話題となった。



「Apple Musicアワード」は、2019年の最も優れた、最も大胆なミュージシャン、そして彼らが今年世界の文化に与えた絶大な影響を祝う賞。ビリー・アイリッシュは「グローバル・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「トップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞したほか、兄のフィニアス・オコンネルと共に「ソングライター・オブ・ザ・イヤー」にも輝いている。







受賞記念ライブは、カリフォルニア州クパチーノのApple Parkにあるスティーブ・ジョブズ・シアターで開催。パフォーマンスの冒頭では、Apple Musicのラジオステーション「Beats 1」でDJを努めるクリエイティブ・ディレクターのゼイン・ロウがステージに登場し、「たくさんの素晴らしいアーティストがいます。たくさんの素晴らしいプロデューサーがいます。……でも、全ての楽曲で、私達の考え方を変え、違った気持ちにさせてくれるアーティストはとても少ないです」とスピーチし、ビリーとフィニアスを紹介した。





(Courtesy of Apple Music)



当日のセットリストは以下の通り。なお、「bad guy」をアコースティック・セットで披露した貴重なライブ映像は、現在Apple Musicで配信中だ。





SET LIST:

ocean eyes

bellyache

copycat

party favor / 8 - billie on uke, finn on guitar

idontwannabeyouanymore

wish you were gay

all the good girls go to hell

xanny

bad guy

ilomilo

come out and play

bury a friend

listen before i go

i love you

everything i wanted

when the partys over