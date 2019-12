Aqours・逢田梨香子&高槻かなこが発表 2019年重大ニュース第1位は？

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2019年を振り返る企画で、番組から提示されたお題に対し、それぞれの意見が一致するか試してみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」12月4日(水)放送分)逢田:これは難しいけど……自分の中では「これかな?」っていうのはありますね。高槻:ありすぎる。ありすぎて、もうザックリしちゃってる。逢田:ザックリいこう!高槻:はい、いきます! せーの!逢田:4周年……4周年だね~。高槻:別に“4”って節目でもないけど(笑)。逢田:そうね~思った(笑)。高槻:なんかもう、劇場版も勿論そうだし……。逢田:多すぎたよね~。高槻:そう! アジアツアーもやったし……。逢田:未体験(4thシングル「未体験HORIZON」)もね、発売したし。高槻:そう。全部重大だったから、ひっくるめて「もう4年やってきたな~」っていう(笑)。逢田:確かに。来年は5周年じゃーん!高槻:来年は節目感が……。逢田:来年は節目感あります(笑)。高槻:来年の重大ニュースは『5周年』です! もう決めた(笑)。高槻:これ本当に難しい……。逢田:まぁでも、個人的には「なんかこれかな~」って……。高槻:きっと、みんなの中では「これだったんだろうな~」ってのはある。逢田:本当!? めっちゃ気になる! じゃあいく?高槻:いこう! せーの!逢田:えっ? ビール?!高槻:タピる。ビールは私の中の流行語だけど(笑)。逢田:あ~タピオカ! それだわ! 飲んでたよ!!高槻:みんなよく飲んでたよね?逢田:めちゃくちゃ飲んでた!高槻:でも私は、タピオカがちょっと苦手なので……「みんなタピってるな~」って思って。逢田:台湾とか行ったときも、みんな飲んでたよね。高槻:常に(笑)。で、なになに? 『Jump up HIGH!!』?逢田:一時期さ、フェスのセトリを決めるときとかに、「『Jump up HIGH!!』入れません?」、「『Jump up HIGH!!』歌いませんか?」って、私だけすごい言ってて(笑)。高槻:言ってた(笑)。逢田:“『Jump up HIGH!!』お姉さん”って言われて……(笑)。高槻:そんなに『Jump up HIGH!!』好きなの!?逢田:歌う機会が、あんまりなかったじゃん? タオルを振り回すのがフェスっぽいな、というだけの理由だったんですけど(笑)。高槻:(笑)。来年も“『Jump up HIGH!!』お姉さん”としてお願いします!逢田:来年は、それに変わるなにか新しい曲があるといいですよね(笑)。高槻:確かに(笑)。毎回テーマソング(※)を歌いたがるお姉さん……(笑)。(※『Jump up HIGH!!』は、「Aqours Jumpin' up Project」のテーマソング)逢田:そうそう(笑)。てな感じで……これまた難しいね~。1個も合わなかった。高槻:2020年もきっとこういう企画があるだろうし、そのときのために流行語とか覚えておこう(笑)。逢田:考えておこう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/