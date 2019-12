GLAYの約10年ぶりのベストアルバム「REVIEW II -BEST OF GLAY-」が2020年早春に発売されることが決定した。

今作は1997年にリリースされたベスト盤「REVIEW -BEST OF GLAY-」の続編にあたるもの。「REVIEW -BEST OF GLAY-」はオリコン集計でアルバムの初動売上が200万枚を超えた初めてのアルバムであり、当時のアルバム初動売上歴代1位を記録した作品。シングル曲にこだわらず、アルバムからも幅広く選曲された内容だった。今回発売される「REVIEW II -BEST OF GLAY-」もその流れを踏襲する作品で、各メンバーがそれぞれ選曲した4枚のCDで構成される。

TERU盤はTERUが「函館を散歩しながら聴きたいGLAY」というコンセプトのもとに選曲。TAKURO盤は“ザ・ベスト・オブ・GLAY”として代表曲やライブでの定番曲が収められるほか、最新アルバム「NO DEMOCRACY」の楽曲「氷の翼」にゲストボーカルとしてWyolicaのAzumiを迎えた新録音源も収録される。

HISASHI盤は「STUDIO LIVE inspired by HOTEL GLAY ギター爆盛ミックス!」というテーマで、ライブで盛り上がる楽曲を中心に、スタジオライブで新たにレコーディングした音源を収録。JIRO盤では、ライブのセットリストをメインとなって決める彼が「この選曲でツアーを行いたい」と考える楽曲がセレクトされている。

さらにTAKURO盤には新曲も2曲収録。1曲目はSUBARU「レヴォーグ」のCMソング「Into the Wild」で、この曲は現在開催中のツアー「GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY THE SUITE ROOM」で披露されている。2曲目は、TERUがメジャーデビュー曲「COSMO」を提供した韓国のボーイズグループ、PENTAGONとコラボレートした「I'm loving you」。アリーナツアーのエンドロールで、TERUの歌声と共に明らかにTERUではない声が入った曲が流れているとして、ファンの間で“謎の新曲”と話題になっていたが、それがこの「I'm loving you」だ。

今作はDVDやBlu-rayを加えた仕様も用意。これらには特典映像として、彼らが今年初めて韓国で行ったライブ「GLAY 25th Anniversary Special Live in Soul」の映像が収録される。

GLAY「REVIEW II -BEST OF GLAY-」収録曲

CD DISC 1【-TERU SELECT-】

01. COLORS

02. ホワイトロード

03. グロリアス

04. Life~遠い空の下で~

05. 時計

06. ずっと2人で…

07. あの夏から一番遠い場所

08. HELLO MY LIFE

09. はじまりのうた

10. 生きがい

11. Eternally

12. Winter,again

13. カナリヤ

14. すべて、愛だった-La vie d'une petite fille-(Acoustic Version)

CD DISC 2【-TAKURO SELECT-】

01. Into the Wild(新曲)

02. I'm loving you(新曲)

03. 氷の翼 feat. AZUMI(Wyolica)

04. HOWEVER

05. BELOVED

06. 誘惑

07. SOUL LOVE

08. 春を愛する人

09. 口唇

10. BE WITH YOU

11. a Boy~ずっと忘れない~

12. カーテンコール

13. サバイバル

14. 彼女の"Modern…"



CD DISC 3【-HISASHI SELECT-】

01. gestalt

02. ALL STANDARD IS YOU

03. My name is DATURA

04. 黒く塗れ!

05. Flowers Gone

06. VERB

07. everKrack

08. 逢いたい気持ち

09. LET ME BE

10. THINK ABOUT MY DAUGHTER

11. 笑顔の多い日ばかりじゃない

12. FATSOUNDS

13. Runaway Runaway

14. Bible

15. BLACK MONEY

CD DISC 4【-JIRO SELECT-】

01. Scoop

02. SAY YOUR DREAM

03. 夢遊病

04. YOU

05. Apologize

06. ゆるぎない者達

07. 時の雫

08. Friend of Mine

09. 卒業まで、あと少し

10. TIME

11. REIWADEMOCRACY

12. 反省ノ色ナシ

13. 君にあえたら

14. lifetime

DVD / Blu-ray

・GLAY 25th Anniversary Special Live in Soul