7日、明治安田生命J1リーグ最終節が開催される。優勝を争う首位の横浜F・マリノスと2位のFC東京、残留を争う15位の清水エスパルスと14位のサガン鳥栖がそれぞれ直接対決を迎える。

<J1優勝決定の条件>

■横浜F・マリノス

以下①②のいずれかを満たした場合、横浜FMのJ1優勝が確定

①横浜FMが引き分け以上

②FC東京が3点差以内で勝利

■FC東京

以下①を満たした場合、FC東京のJ1優勝が確定

①FC東京が4点差以上で勝利

<J1残留の条件>

■湘南ベルマーレ

以下①を満たした場合、湘南の残留が確定

①湘南が勝利

■清水エスパルス

以下①~③のいずれかを満たした場合、清水の残留が確定

①清水が勝利

②清水が引き分けの場合、湘南が引き分け以下

③清水が敗戦の場合、湘南が敗戦

■サガン鳥栖

以下①②のいずれかを満たした場合、鳥栖の残留が確定

①鳥栖が引き分け以上

②鳥栖が敗戦の場合、湘南が引き分け以下(※)

※湘南が引き分けの場合は、得失点差次第

■浦和レッズ

以下①②のいずれかを満たした場合、浦和の残留が確定

①浦和が引き分け以上

②浦和が9点差以内の敗戦

■名古屋グランパス

以下①②のいずれかを満たした場合、名古屋の残留が確定

①名古屋が引き分け以上

②名古屋が20点差以内の敗戦

▼最終節の対戦カード

コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ

浦和レッズ vs ガンバ大阪

横浜F・マリノス vs FC東京

松本山雅FC vs 湘南ベルマーレ

清水エスパルス vs サガン鳥栖

名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸 vs ジュビロ磐田

サンフレッチェ広島 vs ベガルタ仙台

大分トリニータ vs セレッソ大阪