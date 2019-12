コッパ・イタリア5回戦の組み合わせが6日に決定した。

前回王者のラツィオはクレモネーゼ(セリエB)との対戦が決定。前回大会準優勝となったアタランタはフィオレンティーナと対戦することが決まった。

ウディネーゼはコッパ・イタリア4回戦で、日本代表DF冨安健洋が所属するボローニャに勝利。ウディネーゼは、大会13度の優勝を誇るユヴェントスと対戦する。

セリエA第14節終了時点でリーグ首位に位置するインテルは、リーグ戦わずか2敗と今季躍進のカリアリと激突。その他、トリノ対ジェノア、パルマ対ローマといった、セリエA所属クラブ同士の組み合わせも決まっている。

■コッパ・イタリア5回戦

ナポリ vs ペルージャ

ラツィオ vs クレモネーズ

アタランタ vs フィオレンティーナ

インテル vs カリアリ

ミラン vs SPAL

トリノ vs ジェノア

ローマ vs パルマ

ユヴェントス vs ウディネーゼ