声優としてもアーティストとしても活躍をみせる東山奈央の1stライブツアー“LIVE Infinity”。その横浜公演が2019年9月7日、8日にパシフィコ横浜・国立大ホールにて開催された。その初日となる9月7日公演のレポートをお届けする。

「東山奈央1st TOUR “LIVE Infinity”」

大阪、名古屋と巡ってきたツアーの日本国内ラストの会場となる横浜公演。初日と2日目では内容が異なり、初日公演には「キャラソンコーナー」を実施して本人厳選の楽曲を披露。MCでは各作品やキャラクターへの思い出と愛をたっぷりと語り、声優としての顔、アーティストとしての顔の両方を見せてくれた。ステージセットを使った演出の妙も素晴らしく、本人の秀逸なパフォーマンスと相まって非常に完成度の高い内容で、楽しさ満点の濃い時間となった。

■パシフィコ横浜に青空が広がる

ステージには、アパートをイメージしたような巨大なセット。9つのボックス状のセットはそれぞれがスクリーンにもなっており、今回の演出で大きな役割を果たしていた。そして、バックバンド“レインボードッグス”の演奏で会場を温めると、後方の扉から青空を想起させる鮮やかな衣装の東山が登場。

「LIVE Infinity」横浜へようこそ!

そう叫ぶと、一気にスイッチオン。自身が作詞作曲をした2ndアルバム表題曲「群青インフィニティ」を元気いっぱいに歌い出す。東山のライブでは、無線で色を変化させることのできるペンライトをグッズとして販売し、会場のライティングとペンライトの光も演出の一部としてライブを作り上げていく。そこに東山の突き抜けるようなクリアで澄んだ歌声が響き渡ると、会場全体に青空が広がるかのよう。ロングトーンの気合もすごく、パワフルで真っ直ぐな歌声は大きな会場をものともしない。

続いて、「True Destiny」を披露。歌詞と本人の名前をかけて「なお!」と叫ぶのも定番となっており、ステージを移動しながら観客を見ては嬉しそうな表情を浮かべる東山。演奏が止まってアカペラのようになるところでは、彼女の芯のある歌声がより感じられた。

2曲歌い、改めて挨拶。自分のMCは長いと自虐的に話しつつも、今回のツアーの中での成長をみせたい、声優としてだけじゃなく歌手としての東山奈央をみせたいと意気込む。さらに、横浜公演2日目は台風が心配されることや、これまでのツアーでも台風に見舞われたことを受け、自分のことを“嵐を呼ぶ晴れ女”と称していた。

翌日晴れることを祈願して、次に披露したのは「青空ダイアリー」。ステージ端に腰掛けてカメラにアピールする姿も可愛く、その輝く笑顔がみんなを明るく照らす。和を感じさせる楽器によるロックナンバー「灯火のまにまに」では、曲に合わせた艶やかな歌声も魅力たっぷり。曲中に“レインボードッグス”のメンバーを紹介しつつ、さらに盛り上げていく。

「さよならモラトリアム」はハイテンションでめまぐるしく変わるメロディに、ノリノリの掛け声や肩を組んでの合唱など楽しさいっぱい。さらに、曲の途中には各会場で行ってきた「大人チャレンジ」を実施。横浜公演初日のお題は「ギターのOmmyと協力して、華麗に10回弾いてみせよ」というもの。東山がピックを持ってOmmyが弦を押さえるのに合わせて弾き、上手く出来たら成功というものだ。チャレンジの結果は見事に成功。大喜びの中、東山はいったんステージを後にした。

■キレのあるダンスとスクリーンを使った演出で魅了!

ダンサーによるパフォーマンスでさらに会場を盛り上げると、通称“メタリックなおぼう”こと銀ベースの衣装にチェンジした東山が再登場。「Mode Style」では、セットのスクリーンを巧みに用いたファッションショーも開催される。衣装にはペンギンの気ぐるみもあったりして、素敵な楽曲やダンスに加えて見ても楽しいステージが展開された。

「“メタリックなおぼう”になりました」と笑う東山は、ペンギンになれたことに感無量の表情を浮かべる。衣装の靴がツアーのためにスペシャルオーダーで作ってもらったことや、以前のような酸素ボンベがなくても難しいダンスが踊れるようになったことなどを話し、ここからはダンスパートに突入。

「Action」は演出にもオシャレさが増し、ちょっぴり大人の雰囲気を醸し出す。キレキレで味もあるダンスでみんなを魅了しながら、それでいて歌声の安定感は抜群だ。さらに、「Living Dying Kissin’」では多彩な音やリズムにのせたハイパフォーマンスを披露。“メタリックなおぼう”を中心に、左右のダンサーが黒の衣装という構成も映える。ショーとしての完成度の高さにも驚かされた。

その一方で、トークになるといつもの人懐っこい姿になるのも彼女の魅力だろう。映像とのシンクロは以前から挑戦してみたかったそうだが、100倍返しのような提案をいただいたと今回の演出について話す。一見するとダンサーが多数いるように見える演出も、実際には4人だったと種明かしもしていた。

続く「I Want You To Know Baby」でもスクリーンを使った仕掛けが満載。スクリーンの背後に手を入れると大きな手が映しだされたり、あちこち瞬間移動したりとにかく楽しい。曲の後半にはメタリックな衣装を脱ぎ去り、人間の“なおぼう”へとチェンジする東山。

人間になった衣装にはコンセプトがあるそうで、ステッチの赤と青が動脈と静脈、そしてスカートの赤は……肉! そんなことを嬉しそうに話す彼女を見ていると、こちらも笑顔になる。そして、ダンスパートラストは「オトメイロ」。みんなのクラップが鳴り響き、間奏には「あいや! あいや! あいやいやささ!」の大合唱。会場はお祭り騒ぎとなった。

■あのキャラクターたちの楽曲を思い出とともに披露!

ここからは横浜公演初日の目玉でもある、この日限りのキャラクターソングコーナーへ。まず爽快感たっぷりに披露されたのは、ゲーム『グランブルーファンタジー』より「キミとボクのミライ」。凛々しく大空を駆け抜けて冒険する、まさに本作を象徴する楽曲だ。

曲後のMCでは、自身が演じるルリアで挨拶していたのも嬉しいところ。東山はキャラソンだけでも200曲以上あるそうで、その中から何を歌うかすごく悩んだ結果、今回は特に思い入れのあるキャラクターを選んだという。ルリアは10年の声優活動で6年演じ続けているキャラクター。自分とルリアは一心同体であり、「群青インフィニティ」とも空繋がりでいいのではないかと思った、と選曲の理由を語った。

そして、TVアニメ『きんいろモザイク』EDテーマ「Your Voice」、TVアニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続』EDテーマ「エブリデイワールド」と披露していく。ソロアーティストとしての顔とはまた違い、作品に寄り添ったメロディや歌声にはキャラクターたちの気持ちがしっかり込められていて、彼女たちがそこにいるのを感じる。そして、MCでは各作品やキャラクターへの思いを語る東山。

『きんいろモザイク』で最初に九条カレンを演じたのはまだ大学生の頃。当時は仲のいい人はいても、同世代で友達と言える人が業界にいなかったという。そんな時に作品でユニットを組むことになり出会ったのがRhodanthe*のメンバー。居心地のいい空気感を作ってくれて、心からの友達ができたと、ちょっぴり恥ずかしがりながら感謝の気持ちを述べていた。

続編が決定した『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』についても、楽しいラブコメなのかと思ったら内容が重くて、当時は胸の痛い日々を過ごしていたと振り返る。本作のアフレコ前には他の仕事を入れないようにお願いしていたらしく、そのぐらい難しい役であったと同時に役者としての姿勢が垣間見えるエピソードも明かしてくれた。

さらに、映画『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』主題歌「愛・おぼえていますか」を披露。東山が『マクロスΔ』のレイナ・プラウラー役、さらに戦術音楽ユニット“ワルキューレ”として活躍しているのはご存知の通り。この曲もワルキューレとしてカバーしているのだが(アルバム「Walküre Trap!」収録)、曲が2番にさしかかると、無線ペンライトの色がレイナのイメージカラーである緑(黄緑)からピンクに変化。歌う東山も先ほどとは違った雰囲気になる。

実は「愛・おぼえていますか」を東山が演じたキャラクターが歌ったのは2回あり、レイナ(ワルキューレ)ともう1人は中川かのん(TVアニメ『神のみぞ知るセカイ』)なのだ。曲の前半をレイナとして、後半をかのんとして歌うという、まさに今回限りの貴重な共演が実現。パシフィコ横浜は中川かのんとしても立ったことがある場所であり、2018年の武道館公演に続いてその不思議な縁について嬉しそうに語っていた。

キャラソンコーナーラストは、東山が初めて主役を演じた思い出の作品TVアニメ『異国迷路のクロワーゼ The Animation』より、EDテーマ「ここからはじまる物語」。主人公・湯音はいつもお手本にしていると話す東山。彼女と出会ったことは生涯の宝だという。実は当時「音楽活動をしてみないか」と声をかけていただいたことがあったそうで、それが今に繋がっていると振り返りつつ、9年ぶりにこの曲を披露。

優しいピアノの音色にのせて言葉をひとつひとつ紡いでいくような感じが印象的で、リハではボロボロに泣いてしまったと明かしていたように、込められた気持ちが伝わってくる。本当に作品やキャラクターに愛を注ぐ彼女だけに、「いつかオールキャラソンライブもやってみたい」という言葉も期待したいところだ。

キャラソンコーナーに続いては、自身が作詞作曲した「はじまりの空」。心細い時にそばにいるよ、という想いを込めたという言葉通り、暖かで優しい歌声がみんなを包み込む。夕焼け色のライトに照らされ、歌いながら観客ひとりひとりを見ながら「みんなも歌って!」と笑顔を浮かべていた。そして、本編ラストは「未来YELL!」。タオルを手にしてフルパワーのパフォーマンスをみせると、会場一体となってのコール&レスポンスで揺れんばかりの盛り上がりとなった。

■10周年に向けて無限の可能性を示したアンコール!

アンコールの声に導かれ、アレンジしたライブTシャツ姿で再登場した東山は、まだまだ元気満点に「君と僕のシンフォニー」を披露。1stアルバム「Rainbow」のリード曲であり、武道館公演での“虹”も印象深かったこの曲。観客には虹のタオルを持っている人もいて、東山も嬉しそう。

そして、最後の曲に行く前には振り付け講座……をしたのだが、その最中にバンマスの伊賀拓郎のTシャツに手作りで「インフィニ“テ”ー」と書かれているのに気づいて大喜び。背中には「無限」と書かれていて、Tシャツにまで無限の可能性を示すレイボードッグスだった。そんなこともありつつ改めて振り付け講座をした後は、みんなが一緒になって「君の笑顔に恋してる」を楽しんでライブを締めくくった。

今回のツアーは毎回東山、バンドメンバー、ダンサーで人文字を作ってきており、横浜公演初日は「NAO!」の文字をビシっと決める。そして、改めて感謝の気持ちを述べつつ、10周年イヤーとなる来年はいろいろなことを企画して楽しい思い出を作りたいと意気込んだ東山。声優としてもアーティストとしても、そして人間としても本当に素敵な彼女だけに10周年イヤーも楽しみにしたい。

●東山奈央 1st TOUR “LIVE Infinity”2019年9月7日(土) パシフィコ横浜・国立大ホール セットリスト