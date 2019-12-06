12月13日（金）放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にUVERworld、sumika、Toshl、BoA、Little Glee Monster、和楽器バンドが出演する。

UVERworldは最新アルバム「UNSER」の中から「AFTER LIFE」を披露。sumikaはテレビドラマ「おっさんずラブ-in the sky-」の主題歌「願い」をパフォーマンスする。Toshlは映画「アナと雪の女王2」の日本版エンドソング「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに」を歌唱。2015年放送の「MUSIC STATION SUPER LIVE 2015」以来およそ4年ぶりの「Mステ」出演となるBoAは、代表的なバラード「メリクリ」を歌う。Little Glee Monsterは「コカ・コーラ」“リボンボトル”のCMソングに採用された「愛しさにリボンをかけて」と、マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」のカバーというクリスマスらしいメドレーを届ける。和楽器バンドはエネルギッシュな新曲「Ignite」を披露する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2019年12月13日（金）21:00～21:48

＜出演者および披露曲＞

・UVERworld「AFTER LIFE」

・sumika「願い」

・Toshl「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに」

・BoA「メリクリ」

・Little Glee Monster「愛しさにリボンをかけて」「恋人たちのクリスマス」

・和楽器バンド「Ignite」