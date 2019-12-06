TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」の追加キャストが発表された。

夕蜜柑による同名小説を原作とする「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」は、VRMMOゲームを始めるも防御力に特化したキャラクターを作ってしまったヒロイン・メイプルが主役のファンタジー。このたび刀使いのカスミ役を早見沙織、初心者プレイヤーの双子の姉・マイを加隈亜衣、妹・ユイを諏訪ななか、トッププレイヤーで兄貴肌のクロム役を杉山紀彰、“生産”に特化したプレイヤー・イズ役を佐藤聡美が演じることが明らかになった。併せて5人のキャラクタービジュアルも公開されている。

また放送・配信情報の詳細も発表。2020年1月8日からAT-X、ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知にて、1月10日からBS11にて放送される。このほかdアニメストア、Amazon Prime Videoでも1月8日に配信がスタートする。

TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」

放送情報

AT-X：2020年1月8日（水）より毎週水曜日22:00～

ABCテレビ：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:11～

TOKYO MX：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:35～

テレビ愛知：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:05～

BS11：2020年1月10日（金）より毎週金曜日25:00～

配信情報

dアニメストア、Amazon Prime Video：2020年1月8日（水）より毎週水曜日22:30配信

スタッフ

原作：夕蜜柑「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」（カドカワBOOKS / KADOKAWA）

キャラクター原案：狐印

監督：大沼心、湊未來

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也

アニメーション制作：SILVER LINK.

キャスト

メイプル：本渡楓

サリー：野口瑠璃子

カスミ：早見沙織

カナデ：新井里美

マイ：加隈亜衣

ユイ：諏訪ななか

クロム：杉山紀彰

イズ：佐藤聡美

(c)2020 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り製作委員会