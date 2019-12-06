天原・masha原作によるTVアニメ「異種族レビュアーズ」の放送開始日が、2020年1月11日に決定。AT-X、TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS11にて順次放送される。
併せて本作のPVも公開に。PVには異種族娘の営む風俗店に通う“レビュアーズ”である、間島淳司演じるスタンク、小林裕介演じるゼル、富田美憂演じるクリムヴェールの出会いや、風俗店の女性従業員たちの姿が収められている。
なおスタンク、ゼル、クリムヴェールが歌うオープニングテーマのタイトルは「イこうぜ☆パラダイス」、エンディングテーマのタイトルは「ハナビラ音頭」に決定。両楽曲を収録したCDは1月22日に発売され、一部の店舗では購入特典を配布する。このほか間島と小林によるWebラジオ「異種族レビュアーズ 食酒亭ラジオ」が、音泉にて1月10日より毎週金曜に配信されることも明らかになった。
TVアニメ「異種族レビュアーズ」
AT-X：2020年1月11日（土）より毎週土曜23:00～ ※リピート放送あり
TOKYO MX：2020年1月11日（土）より毎週土曜25:30～
KBS京都：2020年1月12日（日）より毎週日曜26:10～
サンテレビ：2020年1月15日（水）より毎週水曜26:00～
BS11：2020年1月11日（土）より毎週土曜25:30～
スタッフ
原作：天原、masha（「異種族レビュアーズ」／KADOKAWA刊）
監督：小川優樹
助監督：間島崇寛
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：うのまこと
美術監督：関野剛嗣（合同会社DIG）
色彩設計：歌川律子
撮影監督：世良隆光（トライパッド）
編集：三嶋章紀
音楽：内東琴音
音響監督：ひらさわひさよし
音響効果：猪俣泰史
アニメーション制作：パッショーネ
製作：異種族レビュアーズ製作委員会
キャスト
スタンク：間島淳司
ゼル：小林裕介
クリムヴェール：富田美憂
カンチャル：湯浅かえで
メイドリー：M・A・O
エルマ：小山百代
みー：礒部花凜
オクパ：日野まり
エルドリー：松嵜麗
アロエ：日笠陽子
ミルキー：加藤祐梨
ギニー：貫井柚佳
エルザ：小市眞琴
ピルティア：井澤詩織
ローナ：田中貴子
ティアプレート：高森奈津美
ミツエ：八百屋杏
(c)天原・masha／株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ／異種族レビュアーズ製作委員会