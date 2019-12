劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」に登場する一条シンの新作プリズムショーの曲名が「ダイスキリフレイン」であることが明らかに。また同曲のシングル発売と、劇場版公開およびシングル発売を記念したイベントの開催が決定した。

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」で描かれた「PRISM.1」のステージで、不本意なショーを披露することとなったシン。彼が本来やりたかったプリズムショーが、2020年1月10日公開の劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」でお披露目される。ショーに使われる楽曲「ダイスキリフレイン」は歌詞の中にファンへの“大好き!”が数えきれないほど詰まった、明るく元気なラブソングに仕上がっている。

同曲を収録したシングルは1月22日に発売。カップリングには「ドラマチックLOVE -シン solo ver.-」が収められ、初回封入特典としてシンからのメッセージカードが付属する。劇場公開およびシングル発売を記念したイベントは、12月17日18時より東京・池袋サンシャインシティ内アルパB1F噴水広場にて開催。観覧はフリーとなり、イベント内容は当日まで非公開とされている。イベントの詳細は公式サイトで確認を。

「劇場公開記念☆シークレットイベント」

日時:2019年12月17日(火)18:30開演

会場:東京都 池袋サンシャインシティ アルパB1F噴水広場

料金:観覧フリー

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ『ダイスキリフレイン/ドラマチックLOVE』」

2020年1月22日発売

収録曲

01.ダイスキリフレイン

02.ドラマチックLOVE -シン solo ver.-

03.ダイスキリフレイン inst.

04.ドラマチックLOVE inst.

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」

2020年1月10日(金)全国公開

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

