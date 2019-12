「10代が54歳に聞きたいことあるかな」奥田民生『SOL!』に登場

奥田民生さんが、12月5日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とともに、奥田さんのスタジオからお届けしました。その前編。とーやま校長:民生先生、お久しぶりです!奥田:どうも。ご無沙汰です!とーやま校長:SCHOOL OF LOCK! には、6年ぶりぐらいでして……。奥田:そうですか。とーやま校長:2013年の『風は西から』のときに。奥田:……まだ続いていたんですね(笑)。とーやま校長:番組と僕も続いていました(笑)。ただ僕は、来年の3月で退任するんです。奥田:そうなんですか。番組は続くんですか?とーやま校長:番組は続きます。なのでこれからも、番組ともどもよろしくお願いします。奥田:はい。わざわざ来てくださってすみません。とーやま校長:いえ、スマホでいつも見させてもらっています。奥田:そう。YouTubeでやっているやつのスタジオに来てもらってね。とーやま校長:ここって防音とかになっているんですか?奥田:なってないです。だから歌を歌うときは、ボーカルブースみたいなものを作ったり……。とーやま校長:あれが第何号なんですか?奥田:あれが6号。とーやま校長:6号(笑)。改良に改良を重ねて。奥田:そうそう。布団から始まったからね。とーやま校長:くるまってね。あれも残してあるんですか?奥田:残してあるよ。いらんけど(笑)。とーやま校長:ギターも全部で……。奥田:ギターはツアーに行っているやつもあるので、ここでやる作業のために何本か置いてある……今、ユニコーンのツアー中ですので。ツアーは基本的に土日がほとんどで、その間は他の仕事をしたりしているんで。とーやま校長:今はカーリングシトーンズとしても……。奥田:シトーンズももうすぐ始めますから。そうなんですよ。とーやま校長:あと……最近、ちょっとシュッとされてないですか?奥田:そうですね。最近ちょっと、割と体重が減っています。とーやま校長:何かやっているんですか?奥田:あの、暴飲暴食……あ、暴食を(控えています)。暴飲はそのままですけど(笑)。とーやま校長:暴飲は抑えられないものなんですか?(笑)。普通飲とかにはならないんですか?奥田:俺の中では普通飲よ?(笑)。とーやま校長:暴食は普通くらいになったんですか? 食べられなくなってきたってことですか?奥田:それもある。油ものとか……(笑)。とーやま校長:(笑)。奥田:「もういいわ」ってなるから(笑)。とーやま校長:でも、ラーメンカレーミュージックレコードじゃないですか。奥田:そうよ~。だから、特にツアーが始まると、もう使命だからね。ラーメンを食べるのは。とーやま校長:(笑)。奥田:地方に行くと、「行かなきゃいけない所がある」って思っているから。「行かねば!」と(笑)。たいして食べたくもないけど、「行かないと!」みたいな。とーやま校長:(笑)。奥田:今日は僕の部屋なので、楽ね。とーやま校長:(笑)。奥田:あの……やっぱり、ラジオに出たりテレビに出たりするのって、結局緊張するじゃないですか。気も遣いますし……。とーやま校長:今でもですか?奥田:そりゃそうでしょ。それがここで、っていうのはね……もっと早く言ってくれたら。とーやま校長:(笑)。それで今日は、『奥田民生先生に教えて欲しいこと』。民生先生に聞きたいことが……SCHOOL OF LOCK! は10代に向けて授業をしていますので、10代のみんなから……。奥田:10代の人が、54歳に聞きたいことがあるかな~?とーやま校長:(笑)。10代のみんなはいろいろ悩みを抱えながら聴いてくれているんですけど、その生徒に向けて少しでも言葉を届けてもらえたらと思っております。奥田:わかりました!とーやま校長:僕も事前に質問を見たんですけど、ものすごい量が届いていて……。奥田:マジで?とーやま校長:はい。10代はもちろんですし、20代、30代、40代……50代も。奥田:(笑)。50代からの質問とかはいらないから!とーやま校長:一応僕も……それをなくすのは忍びないな、と思って(笑)。時間の限り、民生先生に聞いていこうと思います。奥田:わかりました。――リスナーから届いた質問奥田:え~~~!? いきなりそんなの?とーやま校長:だからこの人は女性で……。奥田:俺が答えたら、この人はするってこと? 例えばライブに来て……?とーやま校長:ステージに向かって民生先生に……(笑)。僕が思ったのは、学生だとしたら、好きな男の子がいて何とか気に入って欲しくて、自分はどういう振る舞いをしたらいいか? みたいな。例えば、髪をかき上げるとか?奥田:“かき上げ”か~。とーやま校長:蕎麦屋に行っているわけじゃないですから(笑)。奥田:じゃあ、“かき上げ”でいいわ(笑)。とーやま校長:かき上げで(笑)。奥田:こんなんでいい?とーやま校長:全然いいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/