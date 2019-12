LUNA SEAの楽曲「宇宙の詩 ~Higher and Higher~」の新たなミュージックビデオが、YouTubeで公開された。

「宇宙の詩 ~Higher and Higher~」は、LUNA SEAが12月18日にリリースするニューアルバム「CROSS」の収録曲。アニメ「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星」の第1弾オープニングテーマに使用され、5月には同アニメのシーンで構成されたMVが公開されていた。「宇宙の詩 ~Higher and Higher~ -Live Version-」と題された今回のMVは、5月31日と6月1日に東京・日本武道館で行われたワンマンライブ「LUNA SEA 30th anniversary LIVE -Story of the ten thousand days- 日本武道館2days」のライブ映像で構成されている。

12月15日(日)にはテレ朝チャンネル1にて、LUNA SEAの特別番組「LUNA SEA 30th Anniversary Special Program 5人の伝説(レジェンド)たち」が放送されることが決定。彼らがデビュー前に出演していたというライブハウス、東京・目黒鹿鳴館で撮影が行われた番組では、結成30周年を振り返りつつ、ファンへの感謝の思いや最新アルバム「CROSS」の制作秘話などが届けられる。さらに本日12月6日(金)深夜には、テレビ朝日で同番組の一部が先行オンエアされる。

テレビ朝日「CSテレ朝チャンネル LUNA SEA 30周年記念特番 先行大公開スペシャル!!」

2019年12月6日(金)27:25~28:00

テレ朝チャンネル1「LUNA SEA 30th Anniversary Special Program 5人の伝説(レジェンド)たち」

2019年12月15日(日)16:00~18:00