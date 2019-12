『ヒロアカ』映画入場特典に「速すぎる男」ホークスのカードがつく！

12月20日に公開される映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』の入場者特典として、タカラトミーアーツのアミューズメントゲーム『僕のヒーローアカデミア ヒーローズバトルラッシュ』(以下『ヒロバト』)の限定カード「ホークス」が配布されることが決まった。入場者プレゼントの小冊子の巻末に付いてくる形になる。



『僕のヒーローアカデミア』は『週刊少年ジャンプ』で連載中の同名漫画を原作とする人気アニメ。舞台は全人類の大部分がなんらかの超常能力「個性」を持つようになった世界。人々を守る職業ヒーローに憧れる無個性の少年・緑谷出久(ヒーロー名・デク)が、No.1ヒーローのオールマイトから個性を譲り受け、自身もNo.1ヒーローとなるべく奮闘する物語だ。

そして『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』では、デクたちが最凶の敵(ヴィラン)ナインに立ち向かう。



『ヒロバト』はその『ヒロアカ』のヒーローたちを使ってバトルを楽しめる、カードを使用するタイプのアミューズメントゲーム。

今回カードになったホークスは鳥の翼を持つプロヒーロー。原作では「速すぎる男」の異名を持ち、アニメでは今回の映画が初登場となる。映画で見たホークスの活躍を『ヒロバト』のゲームで追体験しよう!





(C)2019「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会(C)堀越耕平/集英社