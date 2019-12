スキマスイッチ初の海外ワンマンライブ来年開催、台北公演概要を発表

2020年3月に、自身初となる海外公演をジャカルタ・台北にて行うスキマスイッチの台北公演の公演概要、そしてJTBアクセスツアーの詳細が明らかになった。



現在スキマスイッチは、全国30箇所38公演を巡る全国ツアー「SUKIMASWITCH TOUR 2019-2020 POPMANS CARNIVAL vol.2」を開催中。そして今回、来年3月に控えた台北公演の詳細情報が公開された。詳しくは下記より。





<JTBアクセスツアー詳細>



「SUKIMASWITCH TOUR 2019-2020 POPMANS CARNIVAL vol.2 in Taipei JTBツアー」

2020年3月21日(土)~3月23日(月)2泊3日

発着地:東京(成田国際空港もしくは羽田空港)、大阪(関西国際空港)

大人お1人様(消費税込):134000円~172000円(FC会員様に限る)



【旅行内容】

1. SUKIMASWITCH TOUR 2019-2020 POPMANS CARNIVAL vol.2 in TaipeiのVIP席を確約

(前方優先エリア<全席立見>/終演後メンバーとグループ単位写真撮影<1グループ10名>)

2. POPMANS CARNIVALMagazine#2のロケ地を巡る観光プラン付き!

3. 参加者限定台湾ツアーオリジナルのお土産付き!



【お申込み(エントリー)受付期間】

2019年12月6日(金)13:00 ~ 12月15日(日)23:59 迄

抽選結果発表:2019年12月17日(火)15:00以降

お申込みURL:https://jtb-entertainment.net/tour/2020/sukima-switch-taiwan/

*お申込み多数の場合は抽選になりますのでご了承ください。



<公演情報>







「SUKIMASWITCH TOUR 2019-2020 POPMANS CARNIVAL vol.2 in Taipei」

2020年3月22日(日)台湾・台北市CLAPPER STUDIO

時間:開場18時 / 開演19時

料金:VIP席(特典付き)NT$ 2800元/一般席 NT$ 2200元

発売日:2019年12月21日(土)台湾時間午前11時



スキマスイッチ

「TOUR2019-2020 POPMANʼS CARNIVAL vol.2 」



=ツアー日程=

2019年12月17日(火)アイプラザ豊橋

2019年12月19日(木)焼津文化会館(焼津市文化センター内)

2019年12月21日(土)土佐清水市立市民会館 くろしおホール

2019年12月23日(月)松山市民会館 大ホール

2019年12月25日(水)中野サンプラザホール(追加公演)

2020年1月4日(土)北陸電力会館本多の森ホール

2020年1月5日(日)新潟テルサ

2020年1月8日(水)大宮ソニックシティ

2020年1月10日(金)宝山ホール(鹿児島県文化センター)

2020年1月12日 (日)福岡サンパレスホール

2020年1月17日 (金)東京エレクトロンホール宮城

2020年1月18日 (土)東京エレクトロンホール宮城

2020年1月20日(月)酒田市民会館(希望ホール)

2020年1月25日(土)周南市文化会館

2020年1月26日(日)広島文化学園HBGホール

2020年1月28日(火)神戸国際会館 こくさいホール

2020年2月1日(土)倉吉未来中心 大ホール

2020年2月2日(日)岡山シンフォニーホール

2020年2月4日(火)オリックス劇場

2020年2月5日(水)オリックス劇場

2020年2月9日(日)NHKホール

2020年2月11日(火・祝)守山市民ホール

2020年2月15日(土)オリンパスホール八王子

2020年2月16日(日)宇都宮市文化会館

2020年2月21日(金)名古屋国際会議場センチュリーホール

2020年2月23日(日)レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

2020年2月25日(火)豊後大野市総合文化センターエイトピアおおの

2020年2月26日(水)メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)

2020年2月28日(金)市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)



※小学生以上の方はチケットが必要となります。

※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

チケット代:全席指定7700円 (税込)



●スキマスイッチ Official HP:http://www.office-augusta.com/sukimaswitch/