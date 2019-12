12月6日に放送される『ザ少年倶楽部』(BSプレミアム、毎週金曜18:00~)は、ジャニーズWESTの神山智洋と藤井流星が出演。また、King & Princeが初披露曲を歌唱する。



今回のテーマは「2019」。King & Princeは「Super Duper Crazy」、HiHi Jetsは「Make You Wonder」を番組初披露。また、美 少年がソロメドレー、Travis Japanがオリジナル曲をパフォーマンスする。



ゲストの神山と藤井は、ジャニーズWESTのアルバム「なうぇすと」に収録されている2人のユニット曲「I got the FLOW」を熱唱。



SixTONES・田中樹と森本慎太郎の「あなたにお手紙書きましょう」では、10年前の2人の映像を公開する。