BLACK RXや鬼滅にポケモンなど「メガホビEXPO2019Autum」レポ【その2】

春・秋年2回開催されるメガハウス主催のフィギュアの祭典「メガホビEXPO 2019Autum」(入場無料)が、 2019年11月30日(土)秋葉原UDX AKIBA_SQUAREにて開催されました。今回は「大集合!!!」をテーマに、メガハウスをはじめ、アルター、ホビージャパン、コトブキヤの人気フィギュアシリーズが「大集合!!!」した壮観な展示に。そこでその模様を2回に分けてお届け! 続きです。



メガハウスのG.E.M.シリーズより、『コードギアス 復活のルルーシュ』のスザクやL.L.&C.C.。Precious G.E.M.シリーズの『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』カヲルや、同シリーズの『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』エド&アル兄弟。監修中のG.E.M.シリーズ『BLEACH』グリムジョー・ジャガージャック、Precious G.E.M.シリーズ『BORUTO-ボルト- NEXT GENERATIONS』クラマスサノオ。G.E.M.シリーズの『NARUTO-ナルト- 疾風伝』サスケや、監修中の『鬼滅の刃』より「てのひら善逸くん」「てのひら炭治郎くん」に、国内外で大好評につき再販が受注開始した禰(正式な偏は「ネ」)豆子と伊之助も。そして冨岡義勇もG.E.M.シリーズとして監修中!



予約受付中のUltimate Articleシリーズ『仮面ライダーBLACK RX』! サンライザーが劇中さながら回転発光し、リボルケインは通常用と発光用と差し替え可能になっている。



メガハウスのG.E.M.シリーズ『ポケモン』と、コトブキヤの『ポケモン』が大集合したコーナーも!



そのほか、「Lucrea(ルクリア) ペルソナ5 ザ・ロイヤル 芳澤かすみ」や、「ゲームキャラクターズコレクションDX ロックマンエグゼ ロックマンVSフォルテ」、「ドラゴンボールギャルズ チライ」、「NARUTOギャルズ テマリ Ver.Splash」、「NARUTOギャルズ」の小南と網手Ver.2なども。



「ホビージャパンのAMAKUNI「ペルソナ5」大集合!!!」や、「アルターのアイドルマスターシンデレラガールズ大集合!!!」コーナー! 『Fate/Grand Order』の「セイバー/ガウェイン」や「宮本武蔵 私服Ver.」など監修中のものも展示されていた。



気になるフィギュアはもちろん、間近で見て初めて心ときめくフィギュアに出会えるまたとない機会なので、ぜひ次回「メガホビEXPO」もお見逃しなく!!





