パワーボムで叩きつける！ アニメ『旗揚！けものみち』特別実写再現動画の第10回が配信中！

10月より放送スタートしたアニメ『旗揚！けものみち』は突如異世界に迷い込んだプロレスラー・ケモナーマスクこと柴田源蔵が、動物たちを愛する心をもって数々の困難に立ち向かう異世界ファンタジー。その劇中に登場するプロレス技を、スーパー・ササダンゴ・マシンによる解説を交えながらDDTプロレスリング所属レスラーが実写で再現する特別実写再現動画『今週のけものみち』が毎週水曜更新で配信中だ。12月4日（水）に配信開始された第10回では、パワーボムを再現！
●特別実写再現動画『今週のけものみち』#10
【これまでの『今週のけものみち』は……】
#1 ジャーマンスープレックス
https://www.youtube.com/watch?v=WbDhs2F_2h8
#2 ジャイアントスイング
https://www.youtube.com/watch?v=RJWq_q1DbZk
#3 雪崩式DDT
https://www.youtube.com/watch?v=Ma3AnRKLviQ
#4 アルゼンチンバックブリーカー
https://www.youtube.com/watch?v=pChedvRBmMQ
#5 あのシーンを実写で再現！
https://www.youtube.com/watch?v=_VKVGWmOwpY
#6 あの2人を実写で再現
https://www.youtube.com/watch?v=3wqkqfs-JBg
#7 4の字固め
https://www.youtube.com/watch?v=iV9FXP2M3ts
#8 ドラゴンスクリュー
https://www.youtube.com/watch?v=im2oMoM2aOo
#9 ローリング・クレイドル
https://www.youtube.com/watch?v=niCfAUpYDS4
◆アニメ『旗揚！けものみち』
毎週水曜日 22：00〜
AT-X、TOKYO MXほかにて
＜キャスト＞
柴田源蔵（ケモナーマスク）：小西克幸、シグレ：関根明良、花子：八木侑紀、カーミラ：櫻庭有紗、MAO（マカデミアンオーガ）：稲田徹、ひろゆき：末柄里恵、ミーシャ：集貝はな、ヴォルフガング：松田健一郎、エドガー：武虎
＜スタッフ＞
原作：暁なつめ
漫画：まったくモー助・夢唄
監督：三浦和也
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：能海知佳
アニメーション制作：ENGI
製作：けものみち製作委員会
公式サイト http://hataage-kemonomichi.com/
公式Twitter @hatakemoanime
(C)2019 暁なつめ／まったくモー助／夢唄／KADOKAWA／けものみち製作委員会
10月より放送スタートしたアニメ『旗揚！けものみち』は突如異世界に迷い込んだプロレスラー・ケモナーマスクこと柴田源蔵が、動物たちを愛する心をもって数々の困難に立ち向かう異世界ファンタジー。その劇中に登場するプロレス技を、スーパー・ササダンゴ・マシンによる解説を交えながらDDTプロレスリング所属レスラーが実写で再現する特別実写再現動画『今週のけものみち』が毎週水曜更新で配信中だ。12月4日（水）に配信開始された第10回では、パワーボムを再現！
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