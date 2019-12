すっげーやっべーフェスが始まる！「WITH」プロデュースの「男プリカフェ」12月6日（金）開幕！

今年7月にアニメ放送5周年を迎え、「プリパラ5周年プロジェクト」として様々な企画を展開し盛り上がりを見せている『プリパラ』シリーズ。2017年から1年間放送された『アイドルタイムプリパラ』に登場する3人の男子アイドルチーム「WITH」が、東京・原宿のプリティーシリーズの聖地「プリズムストーン」で初の単独フェアを2019年12月6日(金)より開催する。



「WITH」初の単独フェア「”冬の男プリFES”寒い夜だから…おいでよ男プリ」では、1階のショップ「プリズムストーン原宿」にて「WITH」のキャストがライブで着用した衣装を展示、2階にある「プリズムストーンカフェ」では「WITH produce 男プリカフェ」としてコラボカフェを開催する。コラボメニューの提供はもちろん、カフェをコンセプトにした描き下ろしイラストや、カフェオリジナルの描き起こしミニキャラ3種のグッズの販売も。また、プリズムストーンカフェ心斎橋店でも12月12日(木)より前期・後期のメニューを入れ替えた形で開催される。



「WITH produce 男プリカフェ」では、この前に11月より行われていた「プリパラ5周年カフェ」と同様、建物の外観・内装ともに「WITH」をフィーチャーしたディスプレイが施され、それぞれのキャラクターの好物や嗜好を活かし、趣向を凝らしたフード&ドリンクメニューが提供されるほか、描き起こしビジュアルを使用した限定グッズの販売も。また、店内ではアニメ『アイドルタイムプリパラ」の映像も流されており、WITHの名シーンを振り返りながらリラックスした時間を過ごすことができる。



夢川ショウゴ(CV:山下誠一郎)/男プリで大人気のアイドルチーム「WITH」のメンバー。アボカド学園中学部2年生で、ゆいのお兄さん。みんなの前ではカワイイ系アイドルを演じているが、ゆいの前ではホンネが出てしまう。女子プリパラをあまり良く思っていない様子。

三鷹アサヒ(CV:小林竜之)/アイドルチーム「WITH」のメンバーでアボカド学園高校部2年生。元気系キャラで、「チョースゲーッ!」「ヤッベェー!」が口グセ。

高瀬コヨイ(CV:土田玲央)/アイドルチーム「WITH」のメンバーでアボカド学園高校部2年生。ささやき声が魅力的なクール系アイドル。

●「WITH produce 男プリカフェ」

<場所>

AMO CAFE原宿(東京都渋谷区神宮前3-18-27-2F)

AMO CAFE心斎橋(大阪府大阪市中央区西心斎橋1-13-15-1F)

<期間>

【原宿】2019年12月6日(金)〜2020年1月13日(月)

【心斎橋】2019年12月12日(木)〜2020年1月19日(日)

※年末年始休業:12月31日〜1月3日



(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会



◆フード/スイーツ

フード/スイーツメニューは期間ごとにメニューが変わる。1品注文するごとにオリジナルランチョンマットがもらえる!



<12月6日(金)〜12月26日(木)>

※心斎橋店では2020年1月4日(土)〜1月19日(日)

▲エッグベネディクト風 MY CS! BURGER!!/1300円+税/アサヒの好物、目玉焼きにちなみエッグベネディクト風のバーガーに。



▲MAKING☆TENMUSU! ショウゴ特製!おむすびプレート/1200円+税/ショウゴの好物といえばやっぱり天むす! お好みのアレンジで。



▲This is 味噌汁パラダイス マシンガン醪味噌サラダ付き 〜禁断のイチゴも添えて〜/900円+税/コヨイらしく味噌汁推し! ナスとおもちの赤みそ、とろろとトマトの白みその2種の味噌汁にみそドレッシングサラダ、さらにイチゴも!?



▲男プリ名物!いいぜ!いいぜ!いいぜ!いいぜ!いいぜ!カレー/1000円+税/男プリらしさあふれる一品。青いカレーに浮かぶのは「いいぜ!」コールが乱れ飛ぶライスとモブの皆さんをかたどったスナック!





<12月27日(金)〜2020年1月13日(月)>

※心斎橋店では12月12日(木)〜12月30日(月)

▲マジ!アジほっけ〜定食!!/1200円+税/アジとホッケの純和風定食に「コヨイの気まぐれ味噌汁」付き!



▲ショウゴのSUSHI 〜ウニコンをイメージしたカクテルライスパフェを添えて〜/1500円+税/ウニとイクラをトッピングしたカクテルライスパフェはウニコンをイメージ。



▲こんな味噌汁も・・いいぜ・・愛情たっぷり温まる味噌ラーメン/1000円+税/これも味噌汁……なのか? 寒い季節にぴったりの味噌ラーメン。



▲男プリオムライス【ショウゴ・アサヒ・コヨイ】/1200円+税/定番のオムライスには、ショウゴ・アサヒ・コヨイそれぞれのサインが選べる!





<全期間共通メニュー>

▲男子プリズムストーンパフェ WITH.ver/800+税



▲男プリ名物スイーツ フォン男!ショコラ/1100円+税



◆ドリンク

ドリンクを1品注文するごとにオリジナルコースターがもらえ、期間限定スペシャルドリンクは期間ごとにメニューが変わる。



<期間共通>

レインボードリンク/各600円+税



カーネーションズ/侍抹茶ヨーグルト

アサヒ/ベリーソーダ

ショウゴ/パインカルピス

コヨイ/ブルーベリーグレープソーダ

TERU3/マジアンドロイドカフェ





●期間限定スペシャルドリンク/各880円+税



<12月6日(金)〜12月26日(木)>

※心斎橋店では2020年1月4日(土)〜1月19日(日)

▲Hキラキラ☆スマイル!ライスミルク(ライスミルク/牛乳/バタフライピーティー/チュエル/生クリーム)



▲マジやっべーサンライズ(パイナップルオレンジジュース/グレナデンシロップ/レモン/さくらんぼ)



▲こだわりのミソティウルフ(豆乳/カルピス/白味噌/ブルーベリー)



<12月27日(金)〜2020年1月13日(月)>

※心斎橋店では12月12日(木)〜12月30日(月)

▲ラブハートラブ☆ショウゴ♪(パインカルピスソーダ/バニラアイス/レモン)



▲朝に最高!マジやっべーYG!!(ストロベリー/マンゴー/ヨーグルト/さくらんぼ)



▲ヤミプリ GALAXY(2種類のゼリー/バタフライピー/レモン)





<期間共通>

▲パパラランド直伝!THE タピオカドリンク(ミルクティー/タピオカ)



▲サイリウムタイム クリームソーダ(4種のゼリー/炭酸水/生クリーム/クッキー/さくらんぼ)※選べるクッキー付き(アサヒ・ショウゴ・コヨイ)





★心斎橋店限定

▲XPAPAN イクメン哺乳瓶ソーダ(モヒートゼリー/メロンソーダ/レモン)



◆グッズ



耐水強化性タペストリー WITHカフェver./各4200円+税/全3種

耐水強化性タペストリー ライブver./各4200円+税/全3種



▲ミニキャラトレーディングアクリルスタンドキーホルダー WITHカフェver./各650円+税/全9種



▲ビッグアクリルスタンド WITHカフェver./各1600円+税/全3種



▲リボンスカーフ WITHカフェver./各850円+税/全3種



トレーディングマルチクリアケース/各600円+税/全4種

トレーディング貼ってはがせるカードステッカー WITHカフェver./各500円+税/全12種

トレーディングアクリルチャーム WITHカフェver./各400円+税/全6種

ブランケット WITHカフェver./3800円+税



<ガチャ>

星形缶バッジ WITHカフェver./1回300円(税込)/全12種



<クレーンゲーム>

トレーディングクリアしおり WITHカフェver./1回200円(税込)/全15種





◆キャンペーン



<スタンプを集めて!ポストカードプレゼントキャンペーン>

コラボ期間中、下記の3つの条件を満たしてスタンプを集めると、プリズムストーンカフェ限定のオリジナルポストカードがランダムで1枚プレゼントされる(全12種)。



(1)プリズムストーン原宿で商品を1点以上購入(ガチャガチャ、クレーンゲーム料金は除く)

(2)プリズムストーンカフェでコラボフード/ドリンクを1点以上購入

(3)プリズムストーンカフェでグッズを1点以上購入(ガチャガチャ、クレーンゲーム料金は除く)

開催期間:12月6日(金)〜なくなり次第終了

開催店舗:プリズムストーン原宿・プリズムストーンカフェ



<スタンディパネルプレゼントキャンペーン>

期間中、「WITHプロデュース男プリカフェ」にて飲食、またはカフェ商品の購入3000円(税込)ごとに応募用紙が1枚もらえる。応募用紙に必要事項を記入の上、カフェに設置の応募BOXに投函すると応募完了! コラボ終了後に抽選で、当選者にはコラボカフェオリジナル描き起こしミニキャライラスト版スタンディパネルがプレゼントされる(全9種からお好きなキャラを1つ)。



開催期間:12月6日(金)〜応募用紙がなくなり次第終了

※プレゼント用のスタンディパネルは実際に店頭で展示されているものになります。

※ご希望のキャラクターを指定しての応募が可能です。

※プレゼントのオークションへの出品・第三者への転売は固く禁止されています。

※当選後の交換、返却は一切できません。



<特製フォトカードプレゼント>

期間中、プリズムストーンカフェ原宿にて飲食、または商品の会計2000円(税込)ごとにレジにて特製フォトカードが毎回8種の中からランダムで1枚プレゼントされる。配布期間は4期に分かれており、1期:12月6日(金)〜12月15日(日)、2期:12月16日(月)〜12月23日(月)、3期:12月24日(火)〜12月30日(月)、4期:2020年1月4日(土)〜1月13日(月・祝)。