『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の主題歌がアナログレコードでリリース！

TM NETWORK(以下TM)が1988年にリリースしたシングル『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の主題歌「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) 」(1988年3月発売)と、『ぼくらの七日間戦争』の主題歌「SEVEN DAYS WAR」(1988年7月発売)が、7インチ・アナログレコードとして2019年12月4日(水)にリリースされた。



このリリースを記念してリリースと同日から「SEVEN DAYS WAR」の1994年5月東京ドームのライブ映像(『TMN Final Libe LAST GROOVE 5.18』より)の配信がYoutubeにて開始されている。



また、2週間後の開催に迫ったTMアニバーサリーイヤーのイベント、ファンによるファンのためのイベント『Come On Lets ”FANKS”!!』の出演者であるDJダイノジとnishi-kenによる「わたしが選ぶ、 TM NETWORKソング10曲」が、現在も継続中のファン投票サイトにて公開された。

投票期間は2019年12月31日まで、この投票結果をもとにしたベスト盤がソニー・ミュージック&エイベックスの2社共同企画として2020年春にリリースされる予定。



さらに映画『シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション』が先週11月29日(金)より公開されはやくもシティーハンターフリークを中心に大きな反響を呼んでおり、エンディングテーマに使用されている『Get Wild』がまたしても大きな注目を浴び集めている。



ほぼ全編TMの楽曲で構成される宇都宮隆ライブDragon The Carnivalの追加公演も決定するなどTMデビュー35周年アニバーサリーイヤーは、まだまだ来年以降も目が離せない。