Mrs. GREEN APPLE 初アリーナツアーは「ドキドキを共有したい」

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。12月7日(土)からスタートする初のアリーナツアー『EDEN no SONO』のリハーサルスタジオから、今回の意気込みを語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」12月4日(水)放送分)大森元貴(Vo.Gt.):今日はいつもの教室を飛び出して、リハーサルスタジオということで。最終調整で。まあいい感じにピリピリ期を終わりまして、もう演出の話をちょっと……。若井滉斗(Gt.):そうですね。もうあとは、最終の詰めみたいな。大森:をしてる感じですけども。『EDEN no SONO』に来てくれるみんなから、たくさんの書き込みが届いています。【私は12月7日のエデンの園に参戦するのですが、高校でダンス部に所属していて、つい先日、横浜アリーナで演技を披露してきました! ここでミセス先生に会えるのか~と考えながら演技をしていました。アリーナツアーとても楽しみにしています!! もし宜しければ、ツアーに関する情報を少しだけでも教えていただきたいです!!!!!(16歳女性)】大森:なるほど……いいんだな?山中綾華(Dr.):……お?大森:言っちゃっていいんだね? 最初の曲はですね……。山中:そんなに言っちゃうの!?大森:そういうことでしょ? 自分がどんな質問してるか、よく考えて。4人:怖い怖い(笑)。大森:でも、ネタバレとかがあったほうが、心の準備しやすい人もいますからね。え~……どれぐらい聞きたいですか?若井:最初とラストだけ……。山中:重要なところ言っちゃうの?!大森:いや~~~でも……ロックですよ。何度も言ってますけど。すごく盛り上がれると思うから、邪念無しでフェスみたいに楽しんでほしいなという感じですけども。4人:そうだね。大森:涼ちゃん、何ですか? 何か言いたそうな……?藤澤涼架(Kb.):ほんと、いろんなアルバムからやるんじゃないかなって思いますよね……あれ? 大丈夫!? 言っちゃいけないことを言ったみたいな……!大森:何でそんなこと言うんだよ! ふざけるなよ!!(笑)。藤澤:みんなに「この曲やるんだ!」って楽しんでほしいじゃん(笑)。そうそう、最近『Attitude』をリリースしたけど、『Attitude』のツアーっていうわけではないので。ほんとにいろんなところからやるんじゃないかなって思いますので、いろんなアルバムを改めて聴いて楽しみにしててほしいなと思います。大森:いやほんと、ずっとそれが言いたかった! 過去曲をしっかりと復習して来てほしいな、と思いますよね。結構な幅でやると思うんで。藤澤:そうだね。若井:お願いします!大森:もう3日後とかですから……! 4会場7公演ということで、それぞれ楽しみに待っててほしいなって思いますけども。最後に、なんか、ありますか? 意気込み。藤澤:1人ずつ言っていきますか?大森:もちろん!藤澤:そうですね、アリーナツアー、ミセス初ということで、僕らもドキドキワクワクしているんですけどね。ぜひみなさん、ほんとにいろんな方に楽しんでもらえるツアーになってると思います。どのタイミングでミセスを知ってくれた人にも楽しんでもらえるライブになってると思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください!若井:もちろんね、僕たちも当日も楽しんでやりますけど、みなさんもぜひね! 楽しんで、僕らにパワーを送ってくれたらなと思ってますよ! そのパワーが、僕たちの力になります!山中:今回は自分たちの集大成とも言えるようなツアーになってるので、日に日にすごくドキドキが増していくんですけど。そのドキドキをみなさんと共有して、楽しめたらなと思います!髙野清宗(Ba.):自分たち、来年はデビュー5周年になるじゃないですか。その5周年に向けて、ほんとに大きなタームになるようなライブになると思いますので、ぜひ一緒に楽しみましょう!大森:はい! 念願のアリーナなので、ほんとにみなさんのおかげでね、大きい会場でできるようになってすごく僕らも感慨深いし、すごく感謝感謝でいっぱいなんですけども。だからこそ、すごくブチかましたいなと思いますので、みなさんも健康第一で、体調管理しっかりしまして、一緒に楽しめたらなという風に思います。ありがとうございます。ツアーに来てくれるみんなはね、また会場でお会いしましょう!