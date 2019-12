LEX新アルバム『!!!』配信開始&アートワーク、トラックリストも公開

LEX(レックス)が、4月に発表したファースト・アルバム『LEX DAY GAMES 4』のフォローアップとなるセカンド・アルバム『!!!』を12月11日(水)に発表する。



ファースト・アルバム発表後、Red Bull主催のサイファー〈RASEN〉への参加や、シングル&MV「GUESS WHAT? Ft. XakiMichele」の発表、ライブでの爆発的なパフォーマンスなど勢いに乗るLEX。まるで彗星のように現れティーン世代から絶大な支持を集める2002年生まれのアーティストが、ファーストから8ヶ月という短いスパンでドロップするセカンド・アルバムでは、人種差別や偏見といった歪みにメスを入れ、先の見えない暗闇に一筋の光を灯すような楽曲が13曲並ぶ。(横澤魁人)





<リリース情報>







LEX

『!!!』



リリース日:2019年12月11日(水)



=トラックリスト=

1. STAR

2. THUNDERSTORM!!

3. Bust down

4. DIE IN YOUR ARMS

5. ALIEN

6. GUESS WHAT? ft. XakiMichele

7. B.B.SIMON

8. RUN!! ft. SOG

9. FLASH! ft. Hezron

10. Super

11. ihate pussyboy&badbitch ft. AJAH

12. RockFord Hills

13. CLEOPATRA



LEX Instagram:https://www.instagram.com/lex_zx_lex_0/

Twitter:https://twitter.com/lex_zx_lex_0

SoundCloud:https://soundcloud.com/lex3_zzz_0

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UChamZkcHgmXJCZ3dOu5UEJQ