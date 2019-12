デフォルメフィギュアシリーズ「Q posket」の展示イベント「Q posket展」が、12月12日から15日まで東京・n_spaceにて開催される。

今年5周年を迎える「Q posket」は、大きく艶のある瞳と、ふんわりと優しい頬の質感が特徴のフィギュアシリーズ。「Q posket展」では「ONE PIECE」や「美少女戦士セーラームーン」といったこれまで販売されたアイテムのほか、12月下旬から登場予定の「うる星やつら」などの新作が初公開される予定だ。

なお12月14日・15日の2日間、東京・渋谷MODIの1階イベントスペースでは「Q posket 展 Disney Characters」と題し、ディズニーキャラクターの「Q posket」の展示も行われる。興味のある人は併せて足を運んでみては。

「Q posket 展」

会期:2019年12月12日(木)~15日(日)

時間:11:00~21:00(最終入場20:30)

会場:東京都 n_space

料金:無料

「Q posket 展 ~Disney Characters~」

会期:2019年12月14日(土)~15日(日)

時間:11:00~21:00(最終入場20:30)

会場:東京都 渋谷MODI 1Fイベントスペース

料金:無料

(c) Disney (c) Disney/Pixar (c) 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション (c) 武内直子・PNP・東映アニメーション (c) 高橋留美子/小学館 (c) CAPCOM U.S.A., INC.ALL RIGHTS RESERVED.