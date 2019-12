巨悪ダークサイドの娘・グレイルが細部まで作りこまれた造形で立体化

プライム1スタジオが企画・制作・発売する『ミュージアムマスターライン』シリーズから、コミック『JUSTICE LEAGUE』に登場する巨悪ダークサイドの娘・グレイルが登場! DXバージョンも用意されている。



『ミュージアムマスターライン/ JUSTICE LEAGUE: グレイル 1/3 スタチュー MMDC-40』は、特徴的なデザインのコスチュームを細部まで3D立体造形を使用し造形。

片側を刈り上げたアシンメトリーなアスタイル、邪悪さと美しさを兼ね備えた魅力的な表情を美麗に再現。

頭部はノーマルとなるシリアス顔のほか、憎々しき笑みを浮かべた顔に差し替えが可能。

父ダークサイドから受け継いだともいうべきグレーの肌の質感は、躍動感溢れるポージングと相まって今にも動き出しそうな迫力に満ちたものに!





ベース部の造形には、業火と髑髏に彩られ、まさに地獄の様相を呈している。

しなやかな筋肉の流れなど美 しきグレイルとの対比も、作品の世界観を引き立ててくれる。



今回コンセプトアー トを担当するのは、現行DCコミックで活躍中のアーティスト・ジェイソン・ファボック。

グレイルの禍々しい魅力が溢れるアイテムに仕上がっている。



DXバージョンでは、アポコリプス世界の「ファザーボックス」を持つ差し替えの左手パーツ、「怒り」の表情の頭部、自由に表情づけのできる布製ケープが追加付属。

スタチューながらも、幅広いディスプレイが楽しめるぞ!







商品の発売は2021年2月〜5月を予定しており、通常版の価格は12万900円+税、DXバージョンが14万2900円+税。

スタチューのサイズは全高約72.2cm、全幅約70.7cm、奥行き約47.2cmとなる。



JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s19)